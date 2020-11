Obtiene UPTap Certificación Nivel Plata en Norma de Igualdad Laboral y No Discriminación Entre el Personal

*DISTINCIÓN OTORGADA POR FACTUAL SERVICES, S.C. *LA UNIVERSIDAD EN CAMINO A LA EXCELENCIA, ASEGURA UN AMBIENTE DE TRABAJO ARMÓNICO Y OPORTUNIDAD PARA TODOS.

Tapachula, Chiapas; 03 de Noviembre de 2020.- La Universidad Politécnica de Tapachula (UPTap), logró nuevamente la obtención de la certificación en términos de Igualdad Laboral y No Discriminación, para sostener esta certificación en la norma NMX-R-025-SCFI-2015, de acuerdo al seguimiento y evaluación de las acciones emprendidas, el resultado fue el Certificado No. FS-4910920 NIVEL PLATA, a tan solo un grado de obtener la excelencia.

Esta norma mexicana es regulada, mediante el Comité Interinstitucional, conformado por la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto de Mujeres (Inmujeres) y el Instituto Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) este incluye indicadores, prácticas y acciones para fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres independientemente de su origen racial o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencia u orientación sexual, estado civil, o cualquier otra característica o condición análoga.

Gonzalo Vázquez Natarén, Rector de la UPTap., ante la presencia de Karina Cancino Villatoro, Secretaría Académica de la institución, comentó que esta distinción fue otorgada por FACTUAL SERVICES, S.C., por su cumplimiento con los requisitos de la norma, reconocieUPTAP Igualdad.jpegndo el trabajo de Marycarmen Utrilla Vázquez, Coordinadora del Programa Académico de Ingeniería Agroindustrial y, Coordinadora de Igualdad Laboral y No Discriminación, afirmando que esto permite con certeza asegurar que en la universidad existe un ambiente laboral con armonía respecto a la igualdad y oportunidad para todos; así como mayor participación de mujeres en la toma de decisiones y ocupación de puestos directivos.

Agregó que, conforme las evidencias presentadas de acuerdo a la Norma NMX-R-025-SCFI-2015, Igualdad Laboral y No Discriminación, se consideró que se observa una política precisamente fundamentada y armonizada con lo que establece la fracción III del artículo 1º de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Se afirma con este resultado de la auditoría interna que la UPTap, cuenta con el compromiso formal de la máxima autoridad, para el cumplimiento de la orientación de sus objetivos como una institución de educación superior que establece responsabilidad en su implementación y evaluación considerando a todo el personal que labora en ella.

Existe en la actualidad en la UPTap., el Comité encargado de la vigilancia, de desarrollo e implementación de prácticas de igualdad laboral y no discriminación integrado equitativamente por mujeres y hombres respecto a la población total de la universidad, provenientes de diversas áreas estableciendo sus funciones y responsabilidades. Boletín Oficial