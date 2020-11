Seré un Presidente Para Todos: Joe Biden, al ser Virtual Ganador en Estados Unidos

* EL CANDIDATO DEMÓCRATA SUMA 290 VOTOS ELECTORALES, CONTRA 214 DE TRUMP, CON LO QUE ASEGURA SU VICTORIA EN LA CONTIENDA.

* POLÍTICOS, FIGURAS PÚBLICAS Y EX PRESIDENTES LO FELICITAN POR EL TRIUNFO; AMLO SE SE ABSTIENE Y DICE ESPERAR RESULTADOS FINALES.

Washington, 7 de Noviembre.- Joe Biden, el candidato demócrata, ha sido declarado presidente electo de Estados Unidos luego de que las proyecciones electorales en el estado de Pensilvania le asignaran los 20 votos del Colegio Electoral que corresponden a la entidad, con lo cual alcanzó ya 290 sufragios.

Tras declararlo el ganador en el Estado clave de Pennsylvania, Biden superó los 270 votos electorales que necesitaba para ganar la Presidencia.

Con la victoria, Biden reemplazaría a Donald Trump como titular del Poder Ejecutivo a partir del próximo 20 de enero de 2021.

“América, me siento honrado de que me hayan elegido para dirigir nuestro gran país”, escribió Biden en su cuenta en Twitter tras darse a conocer que será el presidente número 46 de Estados Unidos.

“El trabajo que tenemos por delante será arduo, pero les prometo lo siguiente: seré un presidente para todos los estadunidenses, ya sea que voten por mí o no”, agregó el demócrata, en clara referencia a su rival Donald Trump, acusado de dividir al país.

«Mantendré la fe que has depositado en mí», finalizó el presidente electo.

Kamala Harris, quien hizo historia este sábado al convertirse en la primera vicepresidenta electa de Estados Unidos, también publicó un video en el que llama a Jo Biden. «Lo hicimos, Joe», se le escucha decir.

La senadora por California también es la primera persona de raza negra y de ascendencia del sur de Asia en ser elegida para la vicepresidencia.

Su emoción fue compartida por cientos de personas que publicaron en redes sociales los festejos por la victoria de Biden y el fin del gobierno de Donald Trump. APRO

Trump No Acepta Derrota

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró a través de su cuenta de Twitter que él fue el ganador de las elecciones de ese país, al obtener 71 millones de votos. En su mensaje, el todavía mandatario afirmó que los observadores no fueron permitidos en las salas de conteo, por lo que no pudieron presenciar el proceso con los votos por correo.

«Sucedieron cosas malas que nuestros observadores no pudieron ver. Nunca antes pasó (algo así)», escribió. Además alegó que hubo envíos de boletas electorales que no fueron solicitadas por los ciudadanos. Pese a esto, dijo, con los 71 millones de votos «legales» que obtuvo, se convirtió en el Presidente en funciones más votado de la historia del país.

AMLO se Niega a Felicitar a Joe Biden;

Esperará Resultado Final

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evitó pronunciarse sobre los resultados de la elección presidencial de Estados Unidos, en la que la fórmula demócrata Joe Biden-Kamala Harris es virtual ganadora.

«Vamos a esperar que se terminen de resolver todos los asuntos legales. No queremos ser imprudentes, no queremos actuar a la ligera y queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y respetuosos del derecho ajeno», expresó desde Villahermosa, en línea con lo que ha manifestado Donald Trump, quien ha impugnado los resultados en varios puntos.

Sin embargo, López Obrador aseveró que «no tiene pleitos» con ninguno de los dos candidatos estadounidenses y que, por el contrario, con ambos hay buena relación.

«El presidente Trump ha sido muy respetuoso con nosotros y hemos logrado muy buenos acuerdos. Y le agradecemos porque no ha sido injerencista y nos ha respetado. Y con el candidato Biden, lo mismo. Lo conozco desde hace más de 10 años que nos entrevistamos; le presenté una carta dándole a conocer el por qué de nuestro movimiento, de nuestra lucha, hablamos sobre la política migratoria, de modo que no hay malas relaciones. Solo que yo no puedo decir: ‘felicito a un candidato o felicito al otro’ porque quiero esperar a que termine el proceso electoral», comentó. Sun