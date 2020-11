Continúa Ayuda y Atención a Población Damnificada por Lluvias en Chiapas: REC

México.- Al encabezar la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas aseguró que las instituciones federales, estatales y municipales continúan trabajando de manera coordinada en las diferentes regiones de la Chiapas, a fin de auxiliar y atender las necesidades prioritarias de la población damnificada tras el paso del Frente Frío número 11 y la Depresión Tropical Eta.

“Desde el primer día estamos todos sumados a brindar apoyo a quienes más lo necesitan. Quiero decirles a las chiapanecas y los chiapanecos que están pasando por estos momentos difíciles y de urgencia, que no están solos, cuentan con el respaldo de todas sus autoridades, y van a tener todo lo necesario para salir adelante”, apuntó al tiempo de expresar su pésame y solidaridad a las familias de quienes, lamentablemente, perdieron la vida a causa de estos fenómenos naturales.

Respecto a la emergencia sanitaria por el COVID-19, Escandón Cadenas reconoció la actitud responsable del pueblo y la labor profesional y humana del personal de salud para lograr un mayor control y avanzar en la erradicación de esta enfermedad tan contagiosa y peligrosa, por ello insistió en el llamado a no bajar la guardia y reforzar las medidas preventivas de aislamiento social, autocuidado e higiene.

Cabe destacar que el mandatario ha reiterado la importancia de acatar las recomendaciones de las y los expertos de la salud, sobre todo el lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia hasta en el hogar, usar cubrebocas y extremar precauciones al acudir a centros laborales o lugares con espacios reducidos.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo Estatal destacó que de manera conjunta con las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, también se fortalecen las estrategias enfocadas a disminuir la incidencia delictiva, a fin de garantizar paz, tranquilidad y bienestar a las familias chiapanecas. Boletín Oficial