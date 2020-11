En Chiapas Seguimos Aplanando la Curva de Contagios del COVID

*El Gobernador Rutilio Escandón Destacó la Actitud Responsable del Pueblo Chiapaneco.

Tuxtla Gutiérrez.- Durante la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó que gracias al gran comportamiento del pueblo, al desempeño profesional y humano del personal de salud, y a la labor de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno que se han sumado al auxilio de la población vulnerable, Chiapas sigue aplanando la curva de contagios de COVID-19.

El mandatario reiteró el llamado a las chiapanecas y los chiapanecos a no confiarse y acatar las recomendaciones de las y los expertos de la salud, sobre todo las medidas preventivas de lavado de manos, guardar sana distancia hasta en el hogar, no tocarse la cara y el uso del cubrebocas, a fin de evitar un repunte de casos.

En otro momento, ante el pronóstico de lluvias torrenciales durante las próximas 72 horas debido al Frente Frío número 13 y la Tormenta Tropical Iota, Escandón Cadenas exhortó a la población que vive en márgenes de ríos, arroyos y montañas, a retirarse inmediatamente y acudir a los refugios temporales, para resguardar a los seres queridos ante posibles situaciones de riesgo como inundaciones o deslaves.

Continuarán las lluvias intensas los días jueves, viernes y sábado, por ello te pido que te apartes de las zonas identificadas como de alto riesgo. Tenemos suficientes albergues, más de 690 lugares donde protegerte y mantenerte seguro, en los que se brinda alimentación, abrigo, atención médica y todo lo necesario para tu tranquilidad. Por favor no te arriesgues y no pongas en peligro a tu familia, expresó.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo del Estado reconoció el trabajo coordinado que realizan todos los días, las instancias federales, estatales y municipales que integran la Mesa de Seguridad, para fortalecer las acciones a favor de la economía, salud y bienestar de Chiapas. Boletín Oficial