Migrantes Perniciosos Agravan Problemas de Inseguridad y Salud en Tapachula: Cocoparci

Tapachula, Chiapas; 19 de Noviembre de 2020.- Los flujos migratorios desde Centroamérica a Chiapas han venido a agravar problemas como el de la salud y la inseguridad, consideró Jorge Gutiérrez Franco, presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana (Cocoparci).

En entrevista para este rotativo, indicó que entre los migrantes también viene gente a trabajar en las cosechas de café y banano, pero el problema es que a veces no hay un control certero de cómo ingresan en cuestiones de salud.

Ese mismo riesgo se corre con las caravanas, pues no hay manera de cómo realizar un control sanitario, aseguró.

Así también, que en esos numerosos grupos no solo puede haber individuos con problemas de Coronavirus, sino también pueden ser portadores de otras enfermedades como el Sida, por ejemplo.

El especialista en Derecho opinó que, cuando ingresan las caravanas a territorio nacional, también se agravan otros problemas, como el de la inseguridad para la región, «porque es obvio que dentro del cúmulo de gente se infiltran personas que no se sabe a qué se dedican y aprovechan para cometer todo tipo de actos delictivos».

Entre los migrantes llegan guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, pero que ahora se han agregado procedentes de otros países, como de Haití, Cuba y hasta asiáticos, lo que ha generado un gran caos, aseveró.

«Lo peor es que en esta parte del sur del país cruzan todos los días cientos de indocumentados de diversas nacionalidades por los diversos pasos a través del río Suchiate, sin que haya un control o registro de esta migración», indico.

Mientras que, en torno al paso ilegal de personas, reconoció que ha sido una situación de toda la vida, pero que ahora se ha acentuado por los diversos problemas que tienen los países como Honduras, El Salvador y Guatemala.

Al principio, hace ya muchos años, quienes cruzaban a México eran transmigrantes, porque el objetivo era llegar hasta los Estados Unidos por el llamado “Sueño americano”, pero que ahora se ha vuelto un gran problema porque quienes cruzan, se quedan en Tapachula.

Debido a ese fenómeno, lamentó que en la Frontera Sur de Chiapas hay ahora una población flotante de decenas de miles de migrantes, entre ellos unos que sí trabajan, pero la otra parte no se dedica a nada y por el contrario, delinquen. EL ORBE / Nelson Bautista