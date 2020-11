Semáforo Verde no Modifica Medidas Sanitarias Vigentes: Secretaría de Salud

* A PESAR QUE ESTE LUNES CHIAPAS INICIA LA SEMANA EN SEMÁFORO VERDE, TODOS LOS COMERCIOS DEBEN MANTENER LOS PROTOCOLOS SANITARIOS QUE SE HAN IMPLEMENTADO, PARA EVITAR EL REBROTE DE COVID.

*OPERATIVOS DE VERIFICACIÓN SE MANTENDRÁN ACTIVOS EN LOS 10 DISTRITOS DE SALUD EN LA ENTIDAD

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La Secretaría de Salud del Estado, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dipris), realizó este fin de semana operativos de verificación en restaurares y bares de la ciudad capital, en los que dueños y encargados de los establecimientos fueron informados sobre la entrada en vigor del semáforo de riesgo epidémico color verde a partir de este lunes 23 de Noviembre.

Lo anterior, porque el semáforo verde no representa ningún cambio en los protocolos sanitarios ni en el volumen de aforo, es decir, se mantendrán las mismas medidas del semáforo amarillo y el límite permitido seguirá siendo hasta el 75 por ciento de la capacidad máxima.

La directora de Protección contra Riesgos Sanitarios, Margarita Aguilar Ruiz, acompañada del presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Chiapas y del integrante del Consejo Consultivo Ciudadano de Tuxtla, Guillermo Acero Bustamante y Julio César Sánchez Esquinca, respectivamente, recorrió los establecimientos ubicados en la zona poniente de la capital, en las inmediaciones de la 15 Calle Poniente (colonia Moctezuma), supervisando las medidas y normas que se llevan a cabo en estos negocios para garantizar la seguridad de la clientela.

“Estamos recorriendo los establecimientos, acompañados de las cámaras y empresarios para informarles que aunque se haya establecido semáforo verde para Chiapas, las medidas del semáforo amarillo seguirán vigentes, con plena coordinación y transparencia para garantizar la protección de la población y la no vulnerabilidad por rebrotes por COVID-19”, declaró la funcionaria estatal.

Por su parte, Acero Bustamante manifestó que el gremio que representa se ha mantenido atento a las indicaciones de las autoridades sanitarias y reiteró que aunque la reactivación económica es de importancia para las familias de Chiapas, su participación continuará siendo con apego a los criterios de responsabilidad y cumplimento de las normas.

«Siempre hemos trabajado en equipo ante este problema sanitario que tenemos, estamos informados que entramos a semáforo verde el lunes, pero las medidas sanitarias las vamos a seguir cumpliendo, desde los filtros de entrada, toma de temperatura, uso de cubreboca, gel antibacterial, nuestro personal protegido, todas las indicaciones las seguiremos acatando porque el problema sigue latente y está activo, es responsabilidad de todos seguirnos cuidando”, aseguró.

Finalmente, Aguilar Ruiz indicó que la Secretaría de Salud de Chiapas, que encabeza José Manuel Cruz Castellanos, mantendrá los operativos de verificación a través de los 10 Distritos de Salud en la entidad, en los que no se tiene considerado bajo ningún motivo imposición de multas económicas por irregularidades que se pudieran detectar en este tipo de establecimientos, por lo cual hizo un llamado a no dejarse sorprender por personas que se identifiquen como personal de salud sin el debido uniforme y credencial oficial. Boletín Oficial