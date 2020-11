Magisterio, Gobierno y Padres de Familia No Quieren Clases Presenciales en Chiapas, Aún en Semáforo Verde

*NO VALE LA PENA CORRER EL RIESGO, PARA DESPUÉS CERRAR OBLIGATORIAMENTE Y REGRESAR AL CONFINAMIENTO. ¡ CUÍDATE ¡

Tapachula, Chiapas; 24 de Noviembre del 2020.- A unas horas de que Chiapas entró a Semáforo de riesgo sanitario en verde, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dejó en claro que, en la entidad, el magisterio no regresará a clases presenciales, como lo ha hecho suponer la Secretaría de Educación Federal.

Así lo informó Ervin Herrera Estudillo, secretario de la Organización 5 en la Costa de ese sindicato, quien dijo en entrevista a EL ORBE, que todavía no es posible el retorno a las aulas, porque no existe la infraestructura necesaria para garantizar que no va a haber contagios del mortal Covid 19.

“No están dadas las condiciones y por lo tanto habría que esperar un tiempo más”, señaló en claro el vocero de la CNTE en la entidad, luego de la preocupación de los comités de padres de familia de que las autoridades ordenen que maestros, personal administrativo y alumnos retomen sus clases, como si la pandemia ya se hubiera acabado.

“Hasta el momento no hemos recibido ninguna notificación real por parte de la autoridad educativa, en la que especifique que ya se marque una fecha para el regreso a clases”, indicó.

Aunque precisó que “sabemos que ya declararon a nivel federal el traslado a semáforo verde a Chiapas, pero, para nosotros, eso no garantiza que ya podamos decir en este momento que ya estamos en condiciones para el regreso a clases presenciales”, agregó.

Según Herrera, la autoridad correspondiente ha hecho caso omiso a las peticiones que le han hecho la sociedad en general y sobre todo, el gremio magisterial, en el sentido de no regresar a clases en tanto en las escuelas no haya la infraestructura necesaria para cuidar, proteger y prevenir el contagio del Coronavirus.

“El panorama es claro. Es cierto, en Chiapas ha disminuido el contagio, pero todavía persisten algunos casos, por lo que el gobierno debería de garantizar la sanitización de todas las escuelas y que el regreso a clases sea de manera ordenada”, estableció.

Asimismo, que mientras tanto, “el gremio magisterial está colaborando activamente en la impartición de las clases virtuales, con tal de apoyar a los niños en su aprendizaje y que no se pierda el ciclo escolar y se garantice que al final, los alumnos puedan recibir su documento oficial aprobatorio”. EL ORBE / Nelson Bautista

NOTA DE LA REDACCION: Nadie está pidiendo regresar a clases, buscan notoriedad.