Desalojan a Normalistas que Obstruían Accesos de Palacio de Gobierno en Tuxtla

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá que mantenían tomado el Palacio de Gobierno en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, fueron desalojados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC).

Desde la mañana de este viernes, estudiantes normalistas bloquearon los accesos del recinto gubernamental, dejando encerrados a un centenar de trabajadores, por lo que una comisión de las autoridades estableció diálogo con los inconformes para escuchar sus demandas y no afectar a terceros.

Ante la interrupción del diálogo por parte de los manifestantes, elementos que integran la fuerza interinstitucional de seguridad establecieron los protocolos de desalojo para liberar los accesos y rescatar a las personas retenidas. Boletín Oficial

Tras los hechos violentos que protagonizaron este viernes estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, el secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, afirmó que la administración que encabeza Rutilio Escandón Cadenas no caerá en actos de corrupción para satisfacer chantajes de jóvenes que se disfrazan de estudiantes, pero en la práctica actúan como vil delincuentes.

«Nada por la fuerza ni por la vía de la ilegalidad, mucho menos cuando se comportan como delincuentes y ponen en peligro la integridad de la población», atajó Ismael Brito.

Y es que por más de ocho horas, estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá mantuvieron retenidos a alrededor de 400 trabajadores de Palacio de Gobierno, así como a quienes se encontraban realizando algún trámite al interior del edificio, a pesar de las múltiples mesas de diálogo que ha generado este Gobierno para atender las legítimas demandas.

Como verdaderos delincuentes, sometieron a mujeres embarazadas, personas adultas mayores, diabéticas e hipertensas (todas ellas sin acceso a sus medicamentos, porque los tenían en sus respectivos domicilios).

Las y los afectados estuvieron sin comer por largas horas, mientras los normalistas mostraban cerrazón e intolerancia al diálogo, y no liberaron ningún acceso del edificio hasta que fueron desalojados por los cuerpos de seguridad.

En este sentido, el secretario general de Gobierno, Ismael Brito, consideró que estas acciones beligerantes representan una verdadera confrontación a la autoridad, quien en todo momento ha puesto a disposición a las diferentes dependencias para darles la atención oportuna.

Señaló que en dos años que lleva esta administración, se ha propiciado una atención y comunicación constante con la Escuela Normal Rural Mactumactzá, y en un marco de respeto se les ha escuchado sus demandas, a través de mesas de atención, tanto de carácter informativo, como resolutivo.

El Secretario General de Gobierno aseveró que se ha cumplido cabalmente con los compromisos contraídos con la representatividad de los normalistas, en tanto los tiempos del Gobierno de Estado establece, sin embargo, no se puede negociar nada por presiones y peticiones de inmediata respuesta, mucho menos con quienes dicen defender la educación comportándose como delincuentes.

En medio de la pandemia, el Gobierno del Estado hizo esfuerzos conjuntos con la Secretaría de Salud, a fin de llevar a cabo de manera presencial el examen de los alumnos de nuevo ingreso; en la parte que corresponde a sufragar los recursos de la escuela, se han realizado actividades de coordinación interinstitucional entre las secretarías General de Gobierno y de Educación Estatal y Federal, con la finalidad de que los recursos etiquetados sean radicados en forma.

Asimismo, en cuanto al tema de los dormitorios, se estableció el compromiso de la construcción de los mismos, además de la remodelación de la red hidráulica, eléctrica y de las áreas comunes, compartiendo los recursos entre los dos órdenes de gobierno, por un monto total de 30 millones de pesos.

Ismael Brito puntualizó que respecto a los maestros y personal administrativo que requiere la escuela normal, el primer semestre de este año fue cubierto por economías estatales por un monto de 1.2 millones de Pesos, para cubrir las necesidades del plantel; y este semestre se inició la contratación de dicho personal a partir del día 16 de Septiembre al 31 de Diciembre.

En relación al ejercicio del gasto 2020 de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, la cantidad de los pagos efectuados al mes de Octubre de 2020 asciende a más de 22 millones de Pesos con recursos del orden federal y estatal. Boletín Oficial