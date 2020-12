Inician Operativos en Tapachula Para Vigilar el Uso del Cubrebocas y Evitar Contagios de Coronavirus

*SE EXIGIRÁ A COMERCIANTES Y COMPRADORES QUE UTILICEN EL CUBREBOCAS, YA QUE MUCHAS PERSONAS SE RESISTEN A USARLO, NO SE APLICAN GEL, NI SE LAVAN LAS MANOS Y MUCHO MENOS GUARDAN LA SANA DISTANCIA.

Tapachula, Chiapas; 16 de diciembre del 2020.- La Secretaría de Servicios Públicos, en coordinación con Protección Civil y Salud, y otras dependencias, pondrán en marcha operativos en las próximas horas y recorridos en los diversos mercados de la ciudad, para vigilar que la población utilice el cubrebocas y evitar rebrotes de coronavirus.

José Arturo Rojas Cárdenas, funcionario local, dio a conocer en entrevista para EL ORBE que se les solicitará a los comerciantes y a los compradores que utilicen el cubrebocas, porque hay muchas personas que no quieren usarlo, ni tampoco usan gel, ni se lavan las manos y mucho menos guardan la sana distancia.

Abundó que, ante la época decembrina, se espera la llegada de personas de otras partes del país y por ello, se va reforzar la vigilancia en los principales mercados y en la vía pública.

En el sendero peatonal y las principales calles, dijo, se puede observar a grandes cantidades de personas sin utilizar la protección del cubrebocas, sin la sana distancia y comprando en grupos sin respetar a las autoridades estatales.

Según su versión, en lo que compete al tema de ambulantaje y mercados, se realizarán los recorridos, por lo que los comerciantes y vendedores que no acaten las disposiciones oficiales se determinara qué acciones se van aplicar “.

Exhortó a los diversos establecimientos de la ciudad, que reduzcan su aforo de personas, para evitar a semáforo rojo, ya que en caso de hacerlo se reducirán todas las actividades.

“En algunos negocios nos han dicho que no se respeta el número de personas, por ello, se realizarán este tipo de acciones preventivas para dialogar con los comerciantes”, indicó.

Mientras eso ocurre con la población local y migrantes en Tapachula que no quieren hacer caso, gran parte de los estados en el país, están regresando al semáforo de riesgo sanitario en rojo, y con ello paralizando todos los sectores productivos, mientras que los hospitales están a su máxima capacidad. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello/M. Blanco