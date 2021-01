Impera la Impunidad en la Frontera Sur Ante Complacencia de las Autoridades Migratorias

* TODOS LOS DÍAS INGRESAN POR EL RÍO SUCHIATE CIENTOS DE INDOCUMENTADOS, ARMAS, DROGAS Y MERCANCÍAS DE DUDOSA PROCEDENCIA.

* MIGRANTES QUE DEAMBULAN EN TAPACHULA NO ACATAN LAS MEDIDAS SANITARIAS, LO QUE PUEDE PROVOCAR EL REPUNTE EN CASOS DE COVID-19.

Tapachula, Chiapas; 02 de Enero del 2021.- En materia de seguridad, fue un año difícil y considerado el más violento, ya que se registraron homicidios de manera alarmante por la introducción de armas, drogas, mercancías y decenas de miles de migrantes ilegales que ingresaron sin control por la frontera sur.

Así lo dio a conocer en entrevista para este rotativo, Alfredo Salinas Barcelot, presidente del Frente Nacional Contra la Inseguridad, quien aseguró que el delito patrón para medir esos índices de alto impacto, es el homicidio a nivel nacional.

De igual forma, que otro de los delitos que se ha incrementado de manera impresionante en el país es el robo hormiga, y que uno de los factores para ello es la misma generación de pobreza y el Covid-19.

Consideró que, desde sus inicios en la franja fronteriza, la Guardia Nacional (GN) no ha dado resultados positivos; por el contrario, ha generado algunas violaciones a los derechos humanos de las personas.

En el caso de los límites territoriales entre México y Guatemala, indicó que se cuenta con una frontera olvidada y “con un gran boquete, por donde ingresan miles de migrantes irregulares que vienen a delinquir al país, sin que se tenga una estrategia del gobierno federal, ya que muchos extranjeros permanecen ingresando en pequeños grupos”.

“La situación de los extranjeros es un gran negocio para los agentes del Instituto Nacional de Migración, aun cuando se han hecho muchas denuncias en el sentido, no hay acciones para frenar toda esa corrupción”, sostuvo.

Según explicó, el problema es que hay miles de migrantes que deambulan por las calles de la ciudad, “los cuales son focos y caldos de cultivo para la propagación del coronavirus, que es una situación alarmante.

“El detalle es que el primer cuadro de la ciudad está totalmente invadido por migrantes y no existe ningún control para esos grupos en torno a la prevención de esa enfermedad mortal”, recalcó.

Tal y como lo ha dado a conocer oportunamente EL ORBE, en reiteradas ocasiones los migrantes no acatan las medidas sanitarias y hacen lo que quieren, desafiando a la pandemia, sin guardar la distancia social y sin cubrebocas, lo cual es un riesgo alarmante para la propagación del Covid-19.

De acuerdo a Salinas, en la frontera sur de México, la situación permanece con mucha corrupción y por eso, “nosotros decimos que, si la corrupción terminara, muchas cosas podrían componerse; por ejemplo, en el tema de la migración, si un indocumentado trae 80 mil pesos y los paga a las autoridades, rápido está en los Estados Unidos”.

Puntualizó que el problema sigue siendo lo mismo con los agentes de Migración, “porque los funcionarios federales pasan por un círculo, si hay denuncias y señalamientos los cambian de un lado a otro y como genera dinero la corrupción, siguen teniéndolos ahí”. EL ORBE / M. Blanco