Inaugura REC Infraestructura Educativa en el Cecyte Chiapas

En Gira de Trabajo por San Fernando

Tuxtla Gutiérrez.- Al inaugurar cuatro aulas didácticas y obra exterior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecyte Chiapas) plantel 01, del municipio de San Fernando, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó que ésta es una prueba de la adecuada inversión de los recursos públicos que se realiza para brindar espacios educativos seguros, dignos y de calidad a las y los docentes y estudiantes.

Subrayó que desde la creación de este plantel escolar, hace más de 26 años, no recibía ningún tipo de atención ni mantenimiento, sin embargo, en tan sólo dos años de su Gobierno se han realizado proyectos de mejoramiento integral de espacios físicos y de aulas, al modernizarse el laboratorio y mobiliario, además del fortalecimiento de las herramientas tecnológicas con entrega de computadoras, entre otras acciones.

“Invertir en infraestructura educativa es el eslabón de una gran cadena que se une para fortalecer en todos los ámbitos a un pueblo. Tenemos en las y los jóvenes un gran potencial que se debe aprovechar porque darán desarrollo, porvenir y satisfacción, no solamente a San Fernando y a Chiapas, sino a nuestra querida nación”, apuntó al convocar a la juventud a no bajar la guardia, evitar reuniones y mantener medidas preventivas con el propósito de evitar contagios de COVID-19.

El mandatario agradeció el respaldo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, otorga a Chiapas en materia educativa, ya que a pesar de las dificultades económicas que han provocado la pandemia y las contingencias por lluvias, no se ha detenido la entrega de becas a estudiantes, aunado a la apertura de las Universidades “Benito Juárez”, que representan una oportunidad de continuar con la preparación profesional.

En su intervención, el director general del Cecyte Chiapas, Sandro Hernández Piñón, sostuvo que gracias a que la entidad tiene un Gobierno que genera economías como producto del combate a la corrupción, sabe responder a las necesidades, sin simulaciones, ante cualquier circunstancia. Asimismo, dijo, trabaja de forma responsable para que los planteles de este subsistema cuenten con espacios dignos y un modelo educativo de calidad.

El director general del Instituto de Infraestructura Educativa, Enoc Gordillo Argüello, informó que entre 2019 y 2020 se han destinado más de 60 millones de Pesos al mejoramiento de escuelas del nivel medio superior de los subsistemas del Cecyte Chiapas y Cobach, de los municipios de Chanal, Oxchuc, Tuxtla Gutiérrez, Villa Comaltitlán, Acapetahua y San Fernando.

Por su parte, la estudiante de la Carrera Técnico en Ventas del plantel 01 del Cecyte en San Fernando, Tania Julissa Mendoza Gutiérrez, en representación de las y los alumnos beneficiados, reconoció el compromiso del Gobernador con el bienestar de la juventud de esta localidad, pues la construcción de las aulas permitirá que continúen su formación académica, en cuanto las autoridades de salud indiquen el retorno a las clases presenciales.

Estuvieron presentes: la secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa; el presidente municipal de San Fernando, Juan Antonio Castillejos Castellanos; así como estudiantes, personal docente y administrativo de esta institución. Comunicado de Prensa