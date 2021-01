Un Gran Reconocimiento al Trabajo de las Enfermeras y Enfermeros en su Día: REC

* Destacó la Labor del Personal en la Lucha Contra el Covid-19.

En el marco del Día de la Enfermera y el Enfermero, junto a integrantes de la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas les envió felicitaciones y rindió un aplauso como reconocimiento a su vocación de servir y el amor al prójimo que demuestran ante cualquier contingencia sanitaria, sobre todo ahora que se encuentran en la primera línea de batalla contra la pandemia de COVID-19.

“De manera conjunta todas las autoridades les enviamos a las enfermeras y los enfermeros un abrazo afectuoso y cariñoso; les reiteramos nuestra gratitud por su loable labor de cuidar y salvaguardar la integridad y la salud del pueblo de Chiapas. Pronto, en cuanto haya condiciones, estaremos juntos para festejar como todos los años”, apuntó.

En otro momento, el mandatario pidió a la población, sobre todo a las madres y los padres de familia, festejar el Día de Reyes con sana distancia y con las medidas preventivas de autocuidado e higiene, a fin de evitar riesgos de contagios entre los seres queridos, especialmente a las personas adultas mayores, pues el impacto de esta enfermedad en este sector de la población es más peligroso.

“Les demos a nuestras niñas y nuestros niños amor y afecto, incluso los regalos que traen los Reyes Magos, pero con sana distancia. No bajemos la guardia y por favor nos cuidemos con mayor esmero, de esa manera también protegemos a nuestra familia, porque es una enfermedad muy grave, que incluso puede ser mortal”, expresó.

Asimismo, enfatizó la importancia de mantener la actitud responsable ante el COVID-19, no asistir o realizar fiestas o reuniones masivas, ni acudir a lugares con aglomeraciones de personas, así como cumplir con las recomendaciones de las y los expertos de la salud, como son el lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia hasta en el hogar y hacer uso de cubrebocas.

Finalmente, Escandón Cadenas destacó el trabajo que realizan las autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer integralmente las estrategias y acciones a favor de la paz, tranquilidad y bienestar de las familias.