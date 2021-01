Pese al Avance en la Lucha Contra el COVID-19, No hay que Bajar la Guardia: REC

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que Chiapas continúa con resultados favorables en el control, mitigación y combate al Coronavirus, sin embargo, dijo, es fundamental no bajar la guardia y cumplir con las medidas preventivas de aislamiento social e higiene, pues además de evitar riesgos de contagios, se protege a los seres queridos y se ayuda al personal de salud.

“Vamos bien porque nos estamos cuidando con gran esmero todas y todos, así tenemos que seguir. Por favor, cuídate y no te confíes, recuerda que el COVID-19 es una enfermedad muy peligrosa, que incluso puede ser mortal. Aunque tenemos recursos materiales y humanos para brindarte una atención digna, lo más importante es que mantengas tu salud”, apuntó.

Asimismo, resaltó que el pueblo de Chiapas debe sentirse orgulloso de la actitud responsable de autocuidado y resiliencia que ha demostrado ante la pandemia de COVID-19, pero también del extraordinario esfuerzo que realizan las trabajadoras y los trabajadores de salud, tanto en los hospitales, como en las brigadas médicas, en su lucha contra esta emergencia sanitaria.

En este sentido, el mandatario exhortó a las chiapanecas y los chiapanecos a acatar las recomendaciones de las y los expertos de la salud, sobre todo el lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia hasta en el hogar, hacer uso de cubrebocas y extremar precauciones al salir de casa o acudir a lugares con espacios reducidos y centros de trabajo.

Finalmente, Escandón Cadenas reconoció el trabajo de las instancias federales y estatales que integran la Mesa de Seguridad, ya que, aunado al fortalecimiento de las acciones para garantizar tranquilidad y paz a la población, también se han sumado al auxilio de los sectores vulnerables ante la pandemia y la contingencia por las lluvias. Comunicado de Prensa