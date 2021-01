Exhorta el Senado de la República Fortalecer Organismos Autónomos y no Desaparecerlos

* ENTRE LOS ORGANISMOS QUE DESAPARECERÍAN SE ENCUENTRA BANXICO, INAI, INE, COFECE, IFT, CNDH, CONEVAL, INEGI, IFAI Y LA FGR.

* LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE ES INTEGRAR LAS FUNCIONES DE ESOS INSTITUTOS A DIVERSAS SECRETARÍAS FEDERALES, PORQUE A SU ENTENDER, RESULTA MUY CARA SU OPERACIÓN.

Ciudad de México; 29 de Enero.- Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, se pronunció a favor de fortalecer los organismo autónomos y no desaparecerlos, como lo ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su participación en el foro «La protección de datos personales como eje para relanzar una estrategia nacional de ciberseguridad», el Presidente del Senado defendió la labor que realiza el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y aseguró que defenderá su postura parlamentaria de fortalecer los organismos autónomos.

«Reiterarles, quiero ser muy enfático, a todos los que nos están siguiendo, muy enfáticos, soy de los que creo que hay que fortalecer los órganos autónomos constitucionales previstos en nuestra Carta Magna. Así lo pienso, así lo creo y así defenderé mi postura parlamentaria», dijo el legislador de Morena.

Ramírez Aguilar argumentó que los Comisionados del Inai tienen la capacidad de mantener la información personal de los mexicanos en el ámbito privado, un reto que se ha vuelto mayor por la globalización y el avance tecnológico en materia de telecomunicaciones.

«Hoy en día la protección de los datos de las personas es fundamental, toda vez que como consecuencia de la globalización y el avance tecnológico en materia de telecomunicaciones resulta todo un desafío para los Gobiernos, e incluso para los particulares, controlar una impresionante cantidad de datos que están a disposición prácticamente de todos.

«Tengo la certeza de que el profundo compromiso y la capacidad de las y los Comisionados del Inai, de los integrantes de este Sistema y de todos los servidores públicos contribuirán a que aseguren a todas y todos los mexicanos que su información personal permanecerá en el ámbito privado», señaló Ramírez Aguilar.

El legislador se pronunció a favor de fortalecer los organismos autónomos y no desaparecerlos, luego de que el presidente López Obrador dijo que enviaría una reforma al Congreso de la Unión para que estas instituciones se integren a Secretarías de Estado.

Organizaciones sociales y especialistas en la materia han coincidido en que los organismos autónomos no deberían desaparecer, sino ser fortalecidos. Sun