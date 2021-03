Ante el Próximo Proceso Electoral, Chiapas se Suma al Acuerdo por la Democracia: REC

*JUNTO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y LOS MANDATARIOS DE TABASCO, PUEBLA, VERACRUZ, BAJA CALIFORNIA Y MORELOS, EL GOBERNADOR RUTILIO ESCANDÓN SIGNÓ EL ACUERDO PARA GARANTIZAR ELECCIONES LEGÍTIMAS Y DEMOCRÁTICAS.

Al participar en la conferencia de prensa para dar a conocer el Acuerdo por la Democracia, que signó junto a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y sus homólogos de Tabasco, Puebla, Veracruz, Baja California y Morelos, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró su convicción de sumarse a la convocatoria del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para contribuir a que este proceso electoral sea limpio y en libertad.

Desde la Ciudad de México, el mandatario chiapaneco señaló que sin importar la ideología de las y los servidores públicos, lo fundamental es respetar al pueblo de México, y de esta manera, concretar el sueño por la democracia de Francisco I. Madero: “Acudimos a este llamado para poder establecer un pacto con la sociedad, con el fin de nombrar de manera legítima y auténtica, a las y los representantes del pueblo de México”.

Agregó que a través de las distintas instituciones electorales como el Instituto Nacional Electoral, los institutos de elecciones estatales, los tribunales y Fiscalías, se tienen normas muy claras para evitar el fraude electoral, por lo que, aseveró, en esta elección intermedia habrá resultados importantes porque para eso se establecieron las instituciones de justicia y reformas en materia electoral.

Durante la conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio lectura al documento donde ella y los Gobernadores reiteraron su compromiso de actuar con responsabilidad para garantizar al lado del pueblo de México, elecciones limpias en las próximas jornadas electorales.

La Jefa de Gobierno y los Gobernadores firmantes se comprometieron a no apoyar candidatas o candidatos de ningún partido político, a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales y a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas electorales.

Asimismo, a impedir la compra de lealtades y conciencias, a no traficar con la pobreza de la gente, no solapar a tramposos o “mapaches electorales”, evitar el acarreo, el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas prácticas abominables que deben quedar en el pasado, de manera definitiva, advierte el documento.

Por su parte, los gobernadores de Tabasco, Adán Augusto López Hernández; de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, y de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, quienes formaron parte de esta conferencia, ratificaron su voluntad de ser respetuosos del proceso y observar que no haya funcionarias o funcionarios que se aparten de estos principios, así como a exhortar a las y los alcaldes de sus entidades, a sumarse a este acuerdo democrático.

Cabe mencionar que el sábado 27 de Febrero, 10 Gobernadores integrantes de la Alianza Federalista, también firmaron un documento para adherirse al mismo acuerdo, por lo que son 17 mandatarios estatales quienes aceptan la invitación del presidente López Obrador de cara al proceso electoral del próximo 6 de Junio. Boletín Oficial