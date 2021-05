Exigen Operativos Contra Migrantes Infractores Para Devolverle la Tranquilidad a Tapachula

* COMERCIANTES DEL CENTRO PROPONEN QUE LAS MEDIDAS SE APLIQUEN SIN RESTRICCIÓN ALGUNA, PARA CONTRARRESTAR LOS ROBOS Y ASALTOS QUE OCURREN A DIARIO, DONDE SE VEN INMISCUIDOS LOS EXTRANJEROS.

Tapachula, Chiapas; 18 de Mayo del 2021.- El municipio ha perdido el control de los problemas que aquejan a la población en general, por ello coincidimos que es urgente que las autoridades de los tres niveles de Gobierno implementen operativos para devolver la paz y la credibilidad de las dependencias, en contra de miles ambulantes que son una competencia desleal para los establecidos, sostuvo el comerciante Fidel Aguilar López.

Consideró que esas acciones preventivas y correctivas se deben de aplicar también en contra de los delincuentes organizados y comunes, luego de que los robos, asaltos y las lesiones en contra de quienes se resisten ya no solo se cometen en las colonias de la periferia, sino a plena luz del día y en el centro de la ciudad.

De igual forma, contra los migrantes que no puedan acreditar su legal estancia en territorio nacional, porque así lo establece la ley y porque los consumidores los evitan y prefieren irse a otras partes en donde no estén deambulando, además de que no les gusta respetar lo que mandan las normas mexicanas.

“No podemos esconder lo ilícito. Lo que queremos es que se ponga orden, que se hagan los operativos conjuntos con los tres niveles para que tengamos algo de tranquilidad, de paz. No pedimos nada más que el Gobierno haga su trabajo y se respete lo que marca la Constitución y el Bando Municipal”, señaló en entrevista para el rotativo EL ORBE.

Lamentó que ahí mismo, en el Centro de la ciudad, los indocumentados se brincan las cintas de protección, no usan cubrebocas, tiran la basura donde quieren, toman bebidas embriagantes, se enfrentan entre ellos mismos, se han apoderado del comercio informal, muchas ejercen la prostitución sin control y otros más la delincuencia, sin que ninguna autoridad lo quiera tocar.

“Son demasiados y cada día hay más. No sabemos si vienen contagiados de cualquier enfermedad y al rato tendremos una pandemia de cualquier índole. No sabemos por qué ellos pueden violar de manera impune las leyes mexicanas y exponer al contagio a toda la población”, acotó. EL ORBE / Jesús Sánchez Martínez