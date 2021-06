Habitantes de Unión Juárez Toman la Alcaldía Protestan por Apertura de Albergue de Migrantes

* TAMBIÉN RECLAMAN LA FALTA DE OBRAS, ALTOS NIVELES DE INSEGURIDAD Y PÉSIMOS SERVICIOS PÚBLICOS.

Tapachula, Chiapas; 16 de junio del 2021.- Habitantes del municipio fronterizo de Unión Juárez tomaron este miércoles el edificio de la alcaldía, ubicado en el centro de la cabecera municipal, en protesta por la falta de obras, los altos niveles de inseguridad y pésimos servicios públicos.

Además, hicieron público su descontento, porque señalaron que el aún alcalde, Doni Alan Verdugo Aguilar, autorizó la creación de un albergue para migrantes de origen hondureño, pero sin el consentimiento ciudadano.

Con pancartas, los manifestantes de la llamada Suiza Chiapaneca, dijeron a este rotativo estar en contra de instalar ese refugio, pues consideran que atenta contra la seguridad del municipio.

“Es preocupante por temas de seguridad y de salubridad” coincidieron los pobladores inconformes, que se concentraron en esas instalaciones desde las primeras horas de la mañana.

Las acciones, dijeron, tomaron como base lo que ocurre en otras regiones de la frontera sur donde hay ese tipo de espacios para extranjeros, como el caso de Tapachula con el Albergue Belén, en donde los vecinos aseguran que se han disparado los índices de inseguridad y que los indocumentados utilizan las calles como baños públicos, moteles y para el consumo de bebidas embriagantes y drogas.

Por eso consideran que las decisiones unilaterales del ayuntamiento local, están generando zozobra y múltiples conflictos en el municipio.

Así permanecieron durante todo el día y, al caer la noche y no haber soluciones a sus demandas de suspender ese albergue, los inconformes decidieron colocar cadenas y candados en ese edificio, para impedir la salida del presidente y de otros funcionarios estatales y federales.

Entre los retenidos está, según las primeras versiones de lo ocurrido, el titular de la Delegación de Gobierno en la región Soconusco, Roberto Antonio Velasco Sánchez y dos elementos del Instituto Nacional de Migración (INM).

Los pobladores afirmaron que mantendrán esa postura, en tanto no se instale una mesa de trabajo, pero con carácter resolutivo, en el que se atienda la inconformidad -que dijeron es generalizada- por la apertura del albergue.

En el transcurso del día también hicieron patente la molestia popular porque la administración que encabeza Verdugo Aguilar, de extracción morenista, no atendió las necesidades prioritarias de ese municipio, como el alumbrado público, la carencia es servicios públicos de primera necesidad, infraestructura, seguridad y otras demandas ciudadanas.

Se espera que, en las próximas horas, se conforme esa mesa de diálogo en la que se pueda atender la problemática, aunque los ánimos estaban enardecidos. EL ORBE / Darinel Zacarías