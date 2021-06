Seis Comunidades Resultaron Afectadas por las Lluvias en Huixtla: Protección Civil

* También Hubo Derrumbes en la Carretera a Motozintla.

Huixtla, Chiapas; 26 de Junio de 2021.- Alrededor de seis comunidades sufren afectaciones por lluvias en Huixtla, derrumbes en caminos y por lo menos 35 comercios dañados en el Mercado Municipal de la cabecera, al sufrir inundaciones de las calles por el desbordamiento los arroyos El Cuzco y Santa Bárbara que atraviesan la ciudad, según reveló esta mañana el secretario de Protección Civil de Huixtla, Alfredo Moreno Peña.

Todo como consecuencia del aguacero registrado el pasado viernes por la tarde, aunado a la basura y escombros que personas tiran en las calles, los drenajes colapsaron, se desbordaron los arroyos, subió el nivel del agua en casas y comercios de la ciudad.

Por otro lado, 150 familias reportan daños en las colonias: Jiquilpan, Ampliación Progreso, Progreso, Relicario y Las Lechugas. En estos lugares se auxilió a las familias, pero no fueron evacuados en algún refugio temporal.

La mañana de este sábado, se continuó con la ayuda a las familias por caminos colapsados, sin reportar a ninguna persona lesionada o desaparecida.

La dependencia de ayuda dio a conocer que hasta este momento no se ha habilitado ningún refugio temporal de los 27 que tienen preparados ex profeso en todo el municipio, como en escuelas, casas comunitarias y casas ejidales.

Por último, Moreno Peña exhortó a la población en general a estar pendiente de los boletines que difunda Protección Civil. EL ORBE/Luis Javier Ramos