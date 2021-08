Exigen Sanciones a Choferes y Usuarios del Transporte Público que no Usan el Cubrebocas

* TAMBIÉN LOS MIGRANTES DEBEN DE CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS SANITARIOS, YA QUE SE PASEAN EN EL CENTRO DE TAPACHULA SIN NINGÚN TIPO DE MEDIDA DE SALUBRIDAD.

Tapachula, Chiapas; 08 de Agosto del 2021.- Ciudadanos exigieron a la Secretaría de Transporte y Movilidad que aplique multas a conductores y usuarios del servicio público que no usen el cubrebocas o no cumplan con el resto de los protocolos de salud, luego del incremento en el número de contagios del mortal virus del Covid-19.

Alonso Gamboa Gutiérrez, en voz de un grupo de afectados de este municipio, agregó que es necesario que las personas tomen conciencia y adopten las medidas sanitarias que las autoridades están promoviendo para hacer frente a la pandemia del Covid-19.

En entrevista para este rotativo, calificó como importante que los usuarios de ese tipo de transporte y que no respeten a las demás personas que utilizan el cubrebocas de manera responsable, no se les debe de prestar el servicio.

Comentó que las autoridades de Salud y de transporte en Chiapas, deben poner en marcha los operativos de manera permanente para que los usuarios y los choferes estén reglamentados y no se violen las medidas sanitarias.

Indicó que las unidades colectivas llevan de 15 a 20 pasajeros que, en ocasiones, no llevan cubrebocas, y cuando se les pide que se cubran, se enojan.

Hay falta de cultura para usar el cubrebocas, señaló, y por ello es necesario que las autoridades deben estar atentas de las medidas necesarias.

Así también, que las personas que ya se vacunaron, tampoco deben bajar la guardia porque pueden ser portadores del virus y contagiar a lo demás. EL ORBE / Nelson Bautista