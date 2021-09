Destaca López Obrador Logros de su Gobierno

Ciudad de México.- «Está como para presumir a los cuatro vientos, es para decirles a los tecnócratas: Tengan para que aprendan”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador al presumir los logros económicos, en la lectura de su tercer informe de gobierno.

«Vamos bien y estoy seguro de que la gente va a votar a finales de marzo para que mi gobierno continúe hasta 2024”, dijo AMLO y concluyó su discurso de casi una hora con la siguiente frase:

La Transformación

“Se dejó de entregar concesiones a particulares en minas, agua, hospitales, puertos, vías férreas, playas, reclusorios y obras públicas”, indicó.

Luego, consideró que lo más importante fue detener las privatizaciones en el sector energético: en petróleo y electricidad.

Por ello, se han destinado 33 mil 581 millones de pesos para modernizar las seis refinerías existentes y reveló que en julio del próximo año, se terminará la nueva refinería de Dos Bocas, ubicada en el estado de Tabasco, la cual tendrá una capacidad para procesar 340 mil barriles diarios.

Sobre la industria eléctrica, recordó que enviará una reforma constitucional para “reparar el grave daño” causado por la privatización al sector público y la economía popular.

Inversión pública

Luego, el mandatario afirmó que la obra pública durante su gobierno se realiza solamente con presupuesto público y presumió el aeropuerto Felipe Ángeles, el programa integral del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya.

“Tan solo en la ejecución de estos tres grandes proyectos (Tren Maya, Istmo y aeropuerto de Santa Lucia), se están generando 143 mil 137 empleos directos y 277 mil 49 indirectos; y para el año 2023 se llegará a 500 mil empleos directos y 350 mil indirectos, aproximadamente”, refirió.

Pandemia

Sobre la pandemia de coronavirus, dijo que, pese a que se mantiene la ola de contagios, se redujo el número de hospitalizaciones y de fallecimientos por covid-19.

“La principal razón de esta disminución en la intensidad de la pandemia es el Programa Nacional de Vacunación, que ha funcionado con eficacia y ha llegado a todos los pueblos de México”, atribuyó el tabasqueño.

Por ello, dijo que se han recibido 103 millones 296 mil 665 dosis de vacunas y aseguró que se ha vacunado al 65% de la población en México, al menos con la primera dosis y destacó el apoyo de los gobiernos de Cuba, Argentina, Rusia, China, India y Estados Unidos.

Actividad económica

Acerca de la actividad agrícola, aseguró que en el campo se está produciendo “sin limitaciones” y señaló que el año pasado la producción agropecuaria aumentó 2 por ciento y la tendencia se mantiene.

El sector industrial, consideró, está “en franca recuperación”, al igual que el comercio, el turismo, el sector restaurantero, la aviación y otros servicios.

Dijo que casi todos los pronósticos para este año coinciden en que la economía crecerá alrededor del 6% y la inversión extranjera en el primer semestre fue de 18 mil 433 millones de dólares, 2.6% mayor a la registrada en el mismo periodo del año pasado y “la mejor en la historia del país”, aseguró.

Luego, destacó que no se ha contratado deuda pública adicional; el peso tampoco se ha devaluado durante los primeros dos años y nueve meses del sexenio, y el salario mínimo aumentó en 44%.

“Aprovecho para recapitular: récord histórico en remesas; récord histórico en inversión extranjera; récord histórico en incremento al salario mínimo; récord histórico en no devaluación del peso; récord histórico en no incremento de deuda; récord histórico en aumento del Índice de la Bolsa de Valores; récord histórico en las reservas del Banco de México”, dijo.

Seguridad

Sobre el tema de seguridad, el presidente Obrador se limitó a decir que durante su gobierno se redujo el robo de combustibles en 95%; los homicidios, en 0.5%; el robo de vehículos, en 28% y el secuestro, en 18%.

En contraste, de los 11 delitos considerados como de mayor impacto, tres de ellos han presentado aumentos: el feminicidio, que creció en 13%, y atribuyó el incremento a que “posiblemente antes no se clasificaba como ahora”.

Así como la extorsión, que aumentó en 28%, y el robo en transporte público individual, que creció 12%:

Recaudación fiscal

Aseguró que ahora se impiden los fraudes fiscales y presumió que aún con la crisis por la pandemia del covid-19, los ingresos del gobierno federal hasta el día de ayer, sumaron dos billones 438 mil 557 millones de pesos, es decir, fueron 2.6 por ciento superiores en términos reales al mismo periodo del año pasado y 0.8 por ciento más que lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación para este año, aseveró.

Luego, informó que en los últimos dos sexenios, los grandes contribuyentes se beneficiaron con condonaciones por 366 mil 174 millones de pesos y que solo 58 de ellos dejaron de pagar 189 mil 18 millones de pesos.

Represión a migrantes

Sobre el caso de la represión a migrantes procedentes en su mayoría de Haití que están avanzando desde la frontera sur al norte del país, el presidente Obrador dedicó un solo párrafo de su discurso.

“El caso excepcional de hace unos días, en que dos funcionarios de Migración patearon a un ciudadano haitiano, ese mismo día se atendió y fueron dados de baja y puestos a disposición del Órgano Interno de Control correspondiente”, indicó.

También, señaló que se permitió la entrada a organismos internacionales para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en nuestro país. APRO