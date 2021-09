Tapachula ya es una Cárcel de Migrantes, Cancelan Visas y Convierten el Estadio Olímpico en Oficina de la COMAR

* CALCULAN QUE YA SON 120 MIL ILEGALES VARADOS EN LA CIUDAD.

Tapachula, Chiapas; 28 de septiembre.- “El gobierno federal ordenó que el Instituto Nacional de Migración (INM), deje de expedir las visas humanitarias a migrantes, lo que condenará a los más de cien mil extranjeros varados en la ciudad a quedarse para siempre y eso convertirá a Tapachula en una verdadera cárcel migratoria”.

Así lo dieron a conocer en rueda de prensa, Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana (CDH), en conjunto con el de “Pueblos Sin Fronteras”, Irineo Mujica, quienes revelaron que el pasado lunes hubo un conclave de gobierno, en donde se fraguó seguir deteniendo a los migrantes en este municipio y que sean los ciudadanos los carceleros de los extranjeros.

De acuerdo a los activistas en derechos humanos, a partir de este viernes primero de octubre, ya no se van a entregar las visas humanitarias que establece el artículo 52 de la Ley de Migración, en donde se señala que todo solicitante de refugio es acreedor a ese documento, para todo el territorio nacional y por una vigencia de un año.

“Contrario a lo que dice la ley, son decisiones ejecutivas que está ejecutando el Comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez y en Chiapas, el general Aristeo Taboada, delegado de esa dependencia”, recalcó.

Por ello, subrayó que la única alternativa legal para que los migrantes puedan salir de Tapachula son los amparos que se están tramitando de manera gratuita ante los jueces federales, “para que dicten la ilegalidad de lo que está haciendo el INM”.

Añadió, que “las autoridades mexicanas quieren que Tapachula sea una gran cárcel migratoria, donde los ciudadanos sean los carceleros en esta frontera sur de México, ya que la estrategia es no dejarlos avanzar”.

Expresó que la ley establece que todo solicitante de refugio tiene por derecho esa visa y le da la oportunidad de transitar por todo territorio nacional por un año. “Sin embargo, argumentan que tienen que esperar hasta que la Comar les resuelva su solicitud de refugio, lo cual es una gran ilegalidad”.

Alertó que, en lo que va del año, ya hay unos 120 mil migrantes en la ciudad y que se teme que, al concluir el 2021, serán muchos más.

Habilitan el Estadio Olímpico Como

Módulo de Atención de la Comar

Tapachula, Chiapas; 28 de septiembre.- Cientos de migrantes que por muchos meses clamaron ser atendidos por el gobierno federal en su derecho constitucional de solicitar el libre tránsito hacia los Estados Unidos, pero que hasta ahora se los han negado, acudieron este martes al Estadio Olímpico de Tapachula, que a partir de la fecha fue habilitado como una oficina más de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Los extranjeros que acudieron, la mayoría de ellos haitianos, acudieron para ser censados y corroborar que aún siguen varados en la ciudad, en el ánimo de que obtengan una ficha de atención que dejaron sus paisanos que decidieron emprender el camino hacia Norteamérica, cansados de la espera y de que nunca fueron atendidos.

El ser censados, permanecer en la ciudad e incluso conseguir la visa, no significa que les darán la oportunidad de salir de la ciudad; por lo contrario, estarán obligados a permanecer en Tapachula, según confirmaron los mismos empleados de la Comar.

Desde las siete de la mañana, los migrantes llegaron a las inmediaciones de este inmueble con sus documentos en mano para revisar los papeles de identidad, para ver si aspiran a un nuevo citatorio.

Las autoridades instalaron un módulo de verificación, registro de documentos y posteriormente ingresaron para poder ver si aparecen en el sistema y darle celeridad a sus citas.

De acuerdo a la delegada en Chiapas, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), Alma Delia Cruz Márquez, tenderán la afluencia de personas de distintas nacionalidades a partir de este martes y hasta el próximo 20 de octubre.

Se justificó diciendo que las personas que se han estado recibiendo son aquellas que quedaron rezagadas porque en el mes de agosto se tuvo problemas para asegurar el buen funcionamiento del centro de atención, ya que se cerró en dos ocasiones.

“Es probable que las personas no estuvieron atentos a los mensajes que se mandaron por lo que se han reagendado para que accedan a su trámite”, abundó.

Sobre los señalamientos que ha habido sobre presuntos actos de corrupción en la Comar de Chiapas, pidió que se denuncien y se aporten pruebas para que se solicite la intervención de las autoridades.

Los migrantes que acudieron a este inmueble, por su parte, dijeron que este proceso de verificación de documentos permitirá agilizarles sus citas, ya que existen muchos que tienen meses y no habían podido tener respuesta.

Chenet N, es uno de los haitianos que acudió con su familia para buscar una cita, “les dijimos que somos cuatro, pero ya nos respondieron que no hay en este momento”.

Supuestamente, este antillano, personas ajenas a la Comar le dieron un documento falso por un pago de seis mil pesos, el cual deposito en una institución bancaria. EL ORBE / M. Blanco