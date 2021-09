Tapachula ya no Soporta a Más Migrantes, Exigen que los Dejen Continuar su Camino

* COMERCIANTES Y POBLACIÓN SE SIENTEN INVADIDOS POR LOS EXTRANJEROS.

Tapachula, Chiapas; 29 de septiembre.- “Los tapachultecos enfrentan un gran problema por la migración ilegal que se ha dado en el actual sexenio, toda vez que el Instituto Nacional de Migración (INM) no cumple con las obligaciones que tienen en el país, aunado a esto las autoridades federales no están atendiendo los trámites, lo cual es primordial para que puedan dejar esta ciudad, que ya no resiste a tantos extranjeros”.

Así se expresó el comerciante, Denis Olivera Aguirre, quien denunció que los miles de migrantes varados en esta ciudad están invadiendo todo lo que encuentran a su paso, se han disgregado en todas partes y desplazan la mano de obra de los mexicanos.

En entrevista para el rotativo EL ORBE consideró que, por ello, se necesita que los tres niveles de gobierno pongan orden, atención y se agilicen los trámites de cada uno de ellos, para que puedan seguir su camino rumbo a otros estados.

Destacó que se necesita de manera urgente un plan de desarrollo integral migratorio, porque los miles de migrantes ya están en Tapachula, conviviendo con la sociedad mexicana, “unos rentando casas y otros durmiendo en las calles”.

Olivera Aguirre destacó que es necesario un plan de desarrollo, sin él no se podrá avanzar en la ciudad, mientras Tapachula tiene que albergar más de 80 mil extranjeros.

Agregó que es necesario que el Gobierno Federal intervenga de manera urgente y que este tema no debe consultarse, sino actuar a la brevedad. EL ORBE / M. Blanco

Baja Salida de Migrantes por Exigencia de Documentos en Transporte Foráneo

Tapachula, Chiapas; 29 de septiembre.- Luego de que las autoridades federales advirtieron a las empresas del transporte que serían sancionadas si permitían entre sus pasajeros a migrantes que buscaban abandonar la ciudad sin documentos, la salida que se había estado registrando desde Tapachula hacia diversas regiones del país, se fue a la baja.

Alejandra García, encargada de la empresa Transportes Turísticos, con sede en la localidad, dijo en entrevista para EL ORBE que a todos aquellos migrantes que llegan a comprar sus boletos para viajar por territorio mexicano, les solicitan que tienen que presentar la residencia permanente, y para aquellos que no tienen ese documento, no se les brindan el servicio, “porque nos metemos en problemas”.

Detalló que al no cumplir con esa disposición y permitir que los migrantes viajen sin ese requisito, el Instituto Nacional de Migración (INM) los va a bajar en cualquier punto de revisión y los regresarían a Tapachula.

Según mencionó, han llegado muchos migrantes a comprar sus boletos, pero se les dice lo mismo y se regresan frustrados por no poder salir de la ciudad.

Antes de la expedición de ese documento federal, los migrantes abarrotaron literalmente las terminales de transporte en la ciudad para emprender el viaje al norte de la República y a otras entidades.

A partir de entonces, se cree que sólo están partiendo de la frontera sur aquellos que han sido beneficiados con un amparo federal, el cual les permite por 90 días viajar por territorio nacional, pero la cifra todavía no pasa de mil extranjeros. EL ORBE / JC