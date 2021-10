Desde Tapachula, Arranca Entrega de Apoyos Alimentarios a la Población Vulnerable: REC

* EN CHIAPAS SE HAN INVERTIDO 34 MMDP EN PROGRAMAS SOCIALES.

Desde Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas dio el banderazo de arranque de la cuarta etapa de entrega de apoyos alimentarios a población vulnerable ante la pandemia, donde subrayó que como resultado de donativos realizados por las y los servidores públicos, sector empresarial y sociedad civil, a la fecha se han distribuido más de 500 mil paquetes alimentarios.

“Esta ayuda humanitaria se ha logrado gracias a la solidaridad y suma de esfuerzos porque somos un gran pueblo. Todo lo hacemos con el deseo de ayudar a quienes más lo necesitan, porque la característica de este gobierno es destinar el presupuesto público en proyectos y necesidades prioritarias, por eso lo administramos bien, porque hoy gobernar ya no es símbolo de poder autoritario sino de humanismo y servicio al pueblo. Tengan confianza, aunque llueva, truene o relampaguee vamos a estar pendientes de Chiapas”, apuntó.

Subrayó que gracias al trabajo honesto, responsable, leal y del combate a la corrupción e impunidad, se han generado ahorros y economías institucionales, lo que ha permitido avanzar en el pago de deudas heredadas por las administraciones pasadas por concepto de prestaciones sociales y otros rubros, sin dejar de atender las propuestas más sensibles de la gente en materia de salud, alimentación, educación, bienestar, entre otros.

Luego de reconocer la convicción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por no claudicar en su lucha de gobernar a México de forma cercana, democrática y sensible, el mandatario agradeció el respaldo que la Federación brinda a Chiapas, ejemplo de ello es la inversión de 34 mil millones de Pesos en programas sociales, con el propósito de brindar mejores condiciones de vida a la población.

En este marco, Escandón Cadenas insistió en el llamado a las chiapanecas y los chiapanecos a no bajar la guardia, mantener las medidas preventivas y de autocuidado, y acudir a los centros de vacunación o recibir con respeto a las brigadas que visitan las casas y los negocios, para recibir este biológico, el cual es muy importante para proteger la salud y vida, tanto propia como de los seres queridos.

La directora del DIF Chiapas, Deliamaría González Flandez, detalló que en esta cuarta entrega de apoyos alimentarios a población vulnerable se dispersarán un total de 70 mil paquetes alrededor del Estado, y en el Soconusco serán 15 mil, priorizando a los municipios afectados por las recientes lluvias. Agregó que desde el 2020, cuando se pusieron en marcha estas acciones, se han invertido más de 200 millones de Pesos, lo que se ha logrado gracias a la suma de esfuerzos de las instituciones, empresas y sociedad civil. Comunicado de Prensa