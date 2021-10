Marcha Migrantes en Calles de Tapachula Exigen al INM les Entregue Documentos de Salida

*ADVIRTIERON QUE PARTIRÁN EN CARAVANA CON O SIN PAPELES.

Tapachula, Chiapas; 04 de Octubre.- Con amparos en mano, cientos de migrantes de diversas nacionalidades marcharon este lunes por calles de la ciudad para exigir al Gobierno mexicano que les entregue los papeles con los que puedan transitar por territorio mexicano hasta llegar a su destino final: Estados Unidos.

Ellos, al igual que muchos miles más, han suplicado al actual Gobierno Federal durante los últimos dos años que les permitan seguir su camino, como lo establecen las leyes internacionales, pero se los han negado y con eso se han quedado varados en la localidad, a la que denominan “la cárcel más grande del mundo”.

Durante su manifestación iban acompañados por activistas de la organización internacional Pueblos Sin Fronteras, del Centro de Dignificación Humana, y de otras de defensa de derechos humanos.

De antemano, advirtieron que con resolutivos de los Jueces, con oficios de Comar y del INM -o sin ellos-, en tres semanas partirán definitivamente de Tapachula “en una caravana madre”.

Los extranjeros, en su mayoría haitianos, de Cuba, Venezuela, Guatemala, Honduras y de El Salvador, caminaron unos 5 kilómetros desde el centro de la Ciudad hacia las oficinas de Regularización Migratoria, al sur, donde pidieron a la todavía subdelegada, Claudia Albores que los atendiera para regularizar a los extranjeros varados, sin embargo nadie salió para atenderlos.

En lugar de eso, los manifestantes fueron recibidos -como en otras ocasiones- con barreras metálicas y oficinas migratorias cerradas.

Irineo Mujica Arzate, director de Pueblos Sin Fronteras, indicó en entrevista para EL ORBE que saldrán en los próximos días rumbo a la ciudad de México, en su búsqueda de llegar a la frontera norte.

«Con amparos nos vamos de Tapachula. Esta vez estamos listos; si la Guardia Nacional nos quiere tocar a mujeres y niños que se preparen, porque vamos de la mano de Dios y no hay arma que nos detenga», informó.

Asimismo, que este flujo migratorio será la “caravana madre” que tanto se había anunciado, “porque esta cárcel se quiebra en 20 días”.

En tanto que los extranjeros que se mantienen varados en la Ciudad, pidieron a las autoridades mexicanas que les entreguen sus documentos, “porque la situación económica es crítica y muchos se han quedado sin recursos para sus rentas de casas y la comida, aunado a la falta de empleos”, según detalló el migrante, Petter Speed.

Los antillanos dijeron que no buscan violencia y lo único que quieren son los oficios de salida, para no tener que viajar como ilegales.

Su intención siempre ha sido la de avanzar hacia Norteamérica en busca de alguna oportunidad de vivir, pero no quedarse en Tapachula, “porque ya es muy complicada», reconoció.

Por su parte, Luxon Romeo, quien viaja con un amigo, destacó que se les han terminado el dinero y lo único que pretende es el proceso de sus papeles para poder trabajar.

Luego de un mitin en ese lugar y no ser atendidos ni por los de intendencia, los extranjeros decidieron concluir su manifestación y regresar al Parque Bicentenario, en el centro de la localidad, para seguir organizando los amparos

Salisón Merfilo, otro de ellos que ha unido a ese éxodo para tratar de salir de la ciudad, dijo que se les hace muy extraño que el Gobierno mexicano sólo se avoca a los haitianos, pero permite que miles de centroamericanos se paseen por todo el país sin papeles y cometan delitos.

Recordó que los hondureños ocupan el primer lugar de extranjeros en el país y las listas de solicitantes de refugio, pero no son molestados por ninguna autoridad. EL ORBE / M. Blanco