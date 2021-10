Llevamos Tres Años sin Aumentar Impuestos: AMLO

* El Presidente Defendió el Paquete Económico 2022.

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la iniciativa de Ley de Ingresos y Egresos del Gobierno Federal para el 2022, le conviene al pueblo de México porque “pone por delante el interés colectivo al particular”.

No obstante, acusó a los legisladores que se oponen al paquete fiscal de ser un grupo que busca sacar algún provecho personal.

“Consideramos que la ley de Ingresos y Egresos, es lo más conveniente, es poner por delante el interés general, el interés del pueblo, pero hay grupos que buscan sacar algún provecho o consideran que sus planteamientos son relevantes, pero ya está establecido como norma de política que lo más importante es el interés general y público”, señaló.

En la conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo Federal destacó que en su proyecto fiscal no se aumentan los impuestos.

“Vamos a hablar en términos generales, pero con claridad para que no haya manipulación, llevamos tres años sin aumento de impuestos real, sin gasolinazos, no es como antes.

“Y tres años con una política de autoridad y anticorrupción, y ojalá y los legisladores aprueben tanto la ley de Ingresos y Egresos”, afirmó.

Enseguida, aseguró que en su iniciativa no aumentan los impuestos porque era una gran injusticia el que el Gobierno permitiera “la corrupción, el derroche y el gasto superfluo y se atrevieran a aumentar los impuestos”.

También, puso como ejemplo el caso de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto donde el precio de la gasolina estaba en 10 Pesos el litro y cuando concluyó, dejó el precio del combustible en 20 Pesos.

Mientras que, en la administración van tres años con el mismo precio de 20 Pesos, aseguró.

Esto se debe al subsidio que mantiene el Gobierno Federal para evitar que los empresarios gasolineros paguen más por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS),

“Se cobra ahora el 10 por ciento de lo que debe cobrarse para que no se refleje el IPES, en el aumento al precio de gasolina”, refirió el mandatario.

Por ello, lanzó un llamado a los gasolineros para que no aumenten el precio de la gasolina, argumentando que ellos ahora pagan menos por el IEPS que está subsidiando el Gobierno Federal. Apro