Listos los Partidos Para el Repechaje de la Liga Mx

La LIGA BBVA MX informa sobre los clasificados a los Cuartos de Final y Reclasificación del Torneo #GritaMéxicoA21.

De acuerdo al Reglamento de Competencia, los cuatro primeros lugares de la Tabla General, obtienen su clasificación directa a los Cuartos de Final.

América (34 puntos)

Atlas (29 puntos)

León (29 puntos)

Tigres de la U.A.N.L. (28 puntos)

En tanto, los sembrados entre los sitios 5 y 12 disputarán la ronda de Reclasificación entre el 20 y 21 de noviembre.

Los cuatro partidos de esta ronda se jugarán de la siguiente forma.

5° Santos Laguna (24 puntos) vs 12° Atlético de San Luis (20 puntos)

6° Toluca (24 puntos) vs 11° Universidad Nacional (21 puntos)

7° Puebla (24 puntos) vs 10° Guadalajara (22 puntos)

8° Cruz Azul (23 puntos) vs 9° Rayados de Monterrey (22 puntos)

Las fechas y horarios de la Reclasificación se anunciarán el próximo lunes 15 de noviembre, luego de realizarse la reunión virtual con los representantes de los Clubes participantes.

Cabe recordar que la Reclasificación se disputará a partido único en el estadio del equipo mejor sembrado y el criterio de desempate son los tiros penales. Boletín Oficial