Chiapas va Bien en el Combate Contra el Dengue: REC

*El Mandatario Destacó que, Durante 2021 no se ha Registrado Ninguna Defunción por Dengue.

En el marco de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que, el domingo 7 de noviembre, inició el operativo de fumigación contra el dengue, zika, chikungunya y otras arbovirosis en los 656 kilómetros de la línea fronteriza de Chiapas, con el propósito de prevenir y combatir este tipo de enfermedades provocadas por vectores.

Subrayó que la entidad va bien en esta materia, muestra de ello es que en tres años de la administración estatal, se pasó del primero al lugar 27 a nivel nacional con menos casos de muerte por dengue, y explicó que durante 2021 no se ha registrado ninguna defunción por dicho padecimiento, al tiempo de precisar que la lucha contra estos vectores es fundamental para cuidar la salud de la población.

“Al pueblo de Chiapas le podemos afirmar que, en lo que va de este año, no hemos tenido ninguna defunción por dengue y tengan confianza en que vamos a seguir haciendo un esfuerzo para cerrar así el 2021; hay que cuidarnos, por eso ayer se inició otra vez el blindaje de la frontera a fin de atender esta enfermedad que nos había hecho mucho daño», apuntó.

Respecto a la pandemia, el mandatario sostuvo que continúa la vacunación contra el COVID-19 a través de los centros de vacunación y las brigadas que recorren las casas y los negocios, por lo que insistió en el llamado a la población a vacunarse, y proteger la salud y la vida, tanto propia como de los seres queridos, ante este virus tan peligroso e infeccioso.

Finalmente, el gobernador destacó que el estado se mantiene en color verde del Semáforo Epidemiológico, pero el riesgo de contagios está latente, por eso es muy importante no bajar la guardia y continuar con las recomendaciones de las y los expertos de la salud, especialmente el lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, usar cubrebocas y extremar precauciones al realizar actividades esenciales. Boletín Oficial