Llama Rutilio Escandón a Mantener Medidas Preventivas Ante Frente Frío 27 y COVID-19

Durante la reunión de la Mesa de Coordinación Estatal de Construcción de la Paz y Seguridad en Chiapas, en San Cristobal de Las Casas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que este miércoles ingresó a Chiapas el frente frío 27, que provocará bajas temperaturas, intensas lluvias y fuertes vientos en las regiones Norte, Selva, Istmo-Costa y Soconusco, por lo que exhortó a la población a atender las recomendaciones de protección civil y en caso de situaciones de riesgo trasladarse a los refugios temporales.

“El llamado es a cuidarnos, alejarnos de las montañas, porque con la tierra mojada están latentes los derrumbes, y evitar estar en las márgenes de los ríos porque se pueden desbordar. También pedimos a habitantes de las regiones Istmo-Costa y Soconusco prevenir, porque este fenómeno se estacionará viernes y sábado, y provocará fuertes vientos, oleajes e incendios forestales. Nos pongamos a salvo, ahí están los refugios temporales, donde te esperamos con mucho cariño para atenderte a ti y tu familia”, apuntó.

Respecto a la pandemia, el mandatario sostuvo que Chiapas va bien en el combate al COVID-19, muestra de ello es que la entidad registra más de tres meses sin defunciones por coronavirus y más de un año de permanencia en color verde del Semáforo Epidemiológico, con baja tasa de contagios y una alta desocupación hospitalaria; sin embargo, reiteró la importancia de vacunarse y mantener las medidas preventivas para avanzar en la erradicación de este padecimiento.

Subrayó que, de acuerdo con las evidencias médicas, la vacuna anticovid evita que la enfermedad se agrave y que las personas sean hospitalizadas, por lo que se ha comprobado que salva vidas, por ello reiteró la convocatoria a las personas de 15 años en adelante a aplicarse el biológico, y a la población mayor de 40 años el refuerzo. “Invitamos de manera respetuosa y cariñosa a las chiapanecas y los chiapanecos a que nos vacunemos, eso nos ayudará a cuidar la salud y vida, tanto propia como de los seres queridos, ante esta enfermedad”.

Escandón Cadenas destacó que, gracias al Gobierno de la República, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, Chiapas cuenta con suficientes vacunas para hacer frente a la pandemia, por lo tanto, pidió aprovechar la oportunidad de protegerse, al tiempo de solicitar a la población no dejarse engañar por vivales, pues este medicamento únicamente es manejado por las instituciones públicas y se aplica de manera universal y gratuita.

Finalmente, el gobernador destacó la importancia de no bajar la guardia y continuar con las recomendaciones de las y los expertos de la salud, especialmente el lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, usar cubrebocas, evitar lugares con aglomeraciones de personas y extremar precauciones al realizar actividades esenciales. Comunicado de Prensa