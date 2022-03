¡Zafarrancho Entre Porras del Querétaro y el Atlas!

ENVIADO: DOEL

* Reportan 22 Personas Lesionadas.

* LOS HECHOS OCURRIERON DURANTE EL PARTIDO DESARROLLADO EN EL ESTADIO DE LA CORREGIDORA. LA LIGA MX DECIDIÓ SUSPENDER EL RESTO DE LA JORNADA 9.

Ciudad de México.- Una batalla campal entre grupos de aficionados provocó que el partido entre Gallos Blancos de Querétaro y el Atlas se suspendiera al minuto 63 del segundo tiempo en el estadio La Corregidora.

El pleito que comenzó en las gradas derivó en que los aficionados invadieran la cancha para escapar de la golpiza.

El árbitro central suspendió el encuentro y se permitió el acceso a la cancha para proteger a los fanáticos que no estaban involucrados en la bronca entre barras.

Videos e imágenes que circularon en las redes sociales enseñan la forma salvaje en la que los fanáticos se agredieron, incluso a personas caídas y desmayadas que en la indefensión fueran atacadas brutalmente.

Coodinación de Protección Civil de Querétaro informa que hasta el momento no se tiene reporte de personas fallecidas, 22 personas lesionadas, 9 de ellos trasladados al Hospital General y de estos, dos de ellos de gravedad.

Al momento de la suspensión del encuentro, el Atlas ganaba 1-0 con gol de Julio Furch al minuto 21.

El partido estaba siendo transmitido por Fox Sports y fue interrumpido ante la violencia de las escenas que se vivía.

Antes de cortar la transmisión, en la televisión se vio cómo unos fanáticos vandalizaron la pantalla del VAR, otro más corto la red de una de las porterías y muchos de quienes invadieron el campo también hicieron desmanes ahí.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, condenó en su cuenta de Twitter los hechos.

“Condeno con toda energía la violencia del día de hoy en el estadio Corregidora. La empresa propietaria de Gallos e instituciones deberán responder por los hechos. He dado instrucciones para que se aplique la ley con todas sus consecuencias. En Querétaro no hay impunidad”, publicó.

PROTECCIÓN CIVIL DE QUERÉTARO

REPORTA 22 PERSONAS LESIONADAS

La Coordinación de Protección Civil de Querétaro informó que no tenía registrados personas fallecidas de la violencia registrada en el estadio La Corregidora entre los seguidores de los equipos Quéretaro y Atlas.

“Derivado de los hechos registrados la tarde de este sábado en el estadio Corregidora, la CEPC informa que hasta el momento no se tiene reporte de personas fallecidas, son 22 personas lesionadas, 9 de ellos trasladados al Hospital General y de estos, dos de ellos de gravedad”, informó en un mensaje en sus redes .

En otro mensaje dicha instancia del gobierno de Querétaro mencionó que “el resto se encuentran estables. Cabe señalar que todos los lesionados son masculinos, y hasta este momento se tiene confirmado que cuatro son provenientes del estado de Jalisco”.

Sin embargo, en medios locales y reporteros que asistieron al juego de futbol reportaron la muerte de 17 personas y un sinnúmero de heridos por las golpizas que recibieron tanto en gradas como en pasillos y en la cancha, datos que no fueron confirmados de manera oficial.

La violencia se suscitó primero en las gradas del Estadio La Corregidora de Querétaro, por una pelea entre las barras del Querétaro y Atlas en el minuto 63. El partido fue suspendido por la invasión de la cancha por aficionados que huían de la violencia.

En redes sociales y medios electrónicos se mostraron múltiples imágenes y grabaciones del violento enfrentamiento entre los seguidores de los dos equipos. En algunos de estos videos de aficionados muestran cuerpos de hombres inertes tirados en el piso que siguen siendo golpeados, algunos de ellos desnudos.

LAMENTAN HECHOS VIOLENTOS

El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, condenó los actos de violencia y señaló la falta de seguridad en el recinto.

Inadmisible y lamentable la violencia en el estadio la Corregidora de Querétaro. Se castigará ejemplarmente a los responsables por la ausencia de seguridad en el estadio. La seguridad d nuestros jugadores y afición es prioridad! Seguiremos informando

«Inadmisible y lamentable la violencia en el estadio la Corregidora», afirmó respecto a los videos de violencia en la cancha del Estadio Corregidora que comenzaron a circular, en los que se evidenció a personas lanzando bancas y otros objetos hacia las gradas y también pegando con ellos a otro grupo de personas.

La Liga MX se pronunció al respecto lamentando y reprobando la violencia en el estadio de los Gallos Blancos donde niños y familias buscaban resguardarse ante el pleito entre los grupos animación, ya que este deporte es para todo público y generar paz.

«La #LigaBBVAMX reprueba y lamenta las acciones en el Estadio La Corregidora. En esta Liga se promueven los valores, la paz y el respeto. El futbol es un espectáculo que debe disfrutarse de manera familiar sin violencia ni discriminación», escribió el organismo en su cuenta de Twitter.

Mauricio Kuri, Gobernador del Estado de Querétaro, reprobó todo lo vivido en el histórico inmueble y aseguró no habrá impunidad a quien resulte responsable.

«Condeno con toda energía la violencia del día de hoy en el Estadio Corregidora. La empresa propietaria de Gallos e instituciones deberán responder por los hechos. He dado instrucciones para que se aplique la ley con todas sus consecuencias. En Querétaro no hay impunidad», escribió en su cuenta de Twitter el dirigente. Y aseguró la instrucción es clara: habrá castigo para los responsables de la violencia en el Estadio Corregidora.

También el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, lamentó lo sucedio en el estadio La Corregidora y manda condolencias a las familias de los afectados. APRO

EL FUTBOL MEXICANO SE DETENDRÁ,

TRAS LA VIOLENCIA EN LA CORREGIDORA

La Liga MX ha decidido suspender el resto de partidos de la Jornada 9 del Clausura 2022.

Tras los brutales actos de violencia presentados el sábado en la cancha de La Corregidora, se decidió no continuar con la actividad tanto de la Liga MX, Liga MX Femenil y la Liga de Expansión MX.

Durante el partido Querétaro vs Atlas, actos de violencia que iniciaron en la tribuna no tardaron en llegar a la cancha y esto en principio provocó que ese juego fuera suspendido.

¿Qué partidos no se jugarán este domingo?

Liga MX: Pumas vs Mazatlán, Pachuca vs Tigres y Xolos vs San Luis

Liga MX Femenil: San Luis vs Puebla

Liga de Expansión MX: Tlaxcala vs Leones Negros. Sun