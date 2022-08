En Enlace con el Presidente AMLO, Rutilio Escandón Realiza Arranque del Ciclo Escolar 2022-2023

*Regresan a Clases un Millón 850 mil Niñas, Niños y Jóvenes, y más de 89 mil Maestras y Maestros, en 20 mil 500 Escuelas de la Entidad.

Durante un enlace con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la Conferencia Matutina, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas realizó el Arranque del Ciclo Escolar 2022-2023 en Chiapas, en el que regresan a clases un millón 850 mil niñas, niños y jóvenes y más de 89 mil maestras y maestros.

Desde la Preparatoria del Estado No. 1 en Tuxtla Gutiérrez, donde el alumnado también inició la siembra de árboles, el mandatario señaló que este lunes es de reencuentro entre alumnas, alumnos y docentes en 20 mil 500 escuelas de la entidad. “Es un día de fiesta porque vuelven a tener contacto con la formación y la educación para que el día de mañana tengan las herramientas que les permitan hacer frente a sus aspiraciones”.

Luego de desearles éxito y convocar a las y los estudiantes a poner atención a sus docentes, Escandón Cadenas reconoció a las maestras y maestros por el gran esfuerzo que hicieron para comunicarse a través de las redes sociales y dispositivos, a fin de no dejar solo a su alumnado, pues sin importar la distancia, de forma virtual estuvieron cerca de ellos con el objetivo de que pudieran continuar con sus estudios.

En este marco, agradeció al presidente López Obrador por poner en marcha el programa visionario Internet para Todos, el cual, dijo, es un proyecto sin fines de lucro, con el que a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se comunicará a las escuelas de todos los lugares de Chiapas, así como a las clínicas, hospitales, carreteras, centros comunitarios, y facilitará la comercialización de los productos: “Gracias por hacer posible este derecho humano que fortalecerá el desarrollo”, dijo.

Por su parte, el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Luciano Concheiro Bórquez, apuntó que, con el reencuentro presencial, aunado al fortalecimiento de los programas y planes de estudio, se vive una verdadera revolución de la educación, donde todas y todos son parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Resaltó la importancia de hacer conciencia ambiental desde las aulas y con la siembra de árboles.

A su vez, el director general de Educación Superior para el Magisterio de la SEP, Mario Chávez Campos, señaló que hoy las 19 Escuelas Normales Públicas de Chiapas inician el ciclo escolar, así como las 265 Escuelas Normales en todo el país, lo que en su suma representa una comunidad de 129 mil docentes, estudiantes y personal de apoyo.

Tras expresar la ilusión y alegría con la que se inicia este ciclo, la secretaria de Educación en el estado, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, destacó a las y los docentes y alumnos que participaron en los diagnósticos de aprendizaje, cuyos resultados permitieron conocer las fortalezas y áreas de oportunidad y así diseñar una estrategia para recuperar y reforzar los contenidos que durante la pandemia pudieron no haber sido atendidos en su totalidad. Boletín Oficial