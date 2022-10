Ahora se Quejan Empresarios de Tapachula de Extorsiones por Cobro de Piso

La Organización PROCENTRO Hizo el Llamado a las Autoridades Para Atender las Denuncias y que se Desmantele a las Bandas de Extorsionadores.

* SECTORES PRODUCTIVOS DENUNCIAN QUE BANDAS CRIMINALES EXIGEN EL PAGO DE CUOTAS, PARA DEJARLOS TRABAJAR TRANQUILAMENTE Y NO SER AGREDIDOS.

Tapachula, Chiapas; 04 de Octubre del 2022.- Luego de que en las últimas horas miles de transportistas en varias regiones del Estado paralizaron sus unidades, además de bloquear calles y carreteras para denunciar que las extorsiones y amenazas de muerte en contra de ellos se han incrementado, ahora, los empresarios de Tapachula confirmaron que también están siendo objeto de ese flagelo.

Aníbal Núñez Mejía, secretario de la Organización de Comerciantes del Centro de Tapachula (Procentro), dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, «ya estamos cansados de estar diciendo que las extorsiones llamadas ‘derecho de piso’, ahí están, y los primeros que lo están viviendo son los cuales. Ahora hicieron un reclamo pacífico, pero era lo único que les quedaba para poder ser escuchados».

Lamentó que los sectores de la sociedad, como el caso de los trabajadores del volante, hayan tenido que tomar las vías de comunicación y los accesos a las ciudades, «porque eso significa que no les están haciendo caso las autoridades correspondientes a ese tipo de extorsiones».

Meses atrás, recordó, ya hubo varios choferes que fueron asesinados a balazos en la localidad porque supuestamente no quisieron entregar la cuota semanal que les exigía la delincuencia organizada, y esa gigantesca manifestación es prueba fiel que la grave situación persiste «y es inaguantable el hecho de que esté pasando eso aquí».

Aclaró que no es un problema exclusivo del transporte y nadie está exento de ser otra víctima, «porque, a decir verdad, yo también he recibido dos llamadas telefónicas de parte de los extorsionadores, pero he seguido al pie de la letra las instrucciones de las autoridades, aunque eso no es la solución».

Según su versión, se presentó a poner su denuncia formal y le dio seguimiento al caso, pero no hubo avance alguno y por ello otras víctimas prefieren guardar silencio, porque no hay detenidos, «y hay empresarios que señalan que lo que nos queda es hacer lo que hicieron los transportistas».

De acuerdo a su opinión, el paro del transporte por una sola hora cimbró al Estado, pero que hubiera generado un caos mayúsculo si hubieran decidido que su movimiento fuera por un día completo.

Por eso, hizo un llamado a las autoridades en general para que sumen esfuerzos y confronten a ese tipo de delincuentes que ya llegaron de nuevo a Chiapas, se instalaron, comenzaron sus actividades ilícitas y ahora va a ser muy difícil que se vayan.

Aunque se reservó su derecho a dar más detalles por seguridad, confirmó que otros empresarios también han caído en la extorsión, «y hay que reconocer que la delincuencia organizada nos tiene bien ubicados». EL ORBE / JC