Enésima Visita de REC a Tapachula, Inicia Vacunación y Entrega Uniformes a la Policía

El Gobernador Encabezó el Arranque de la Campaña de Vacunación Contra la Influenza Estacional.

* EL GOBERNADOR REALIZÓ INTENSA GIRA DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO, DONDE TAMBIÉN PARTICIPÓ EN LA CLAUSURA DE UN CURSO REALIZADO EN LA MARINA.

Como parte de las acciones en materia de salud, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó el arranque de la Campaña de Vacunación para la Temporada de Influenza Estacional 2022-2023, bajo el lema “Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense”, así como la entrega de equipos e insumos que reforzarán las acciones contra el dengue y otras arbovirosis y el Fortalecimiento y Actualización de Equipo y Tecnología Médica a los servicios de hemodiálisis, laboratorio, broncoscopia y salud bucal, en el municipio de Tapachula.

Luego de dar el banderazo de salida a las brigadas, el mandatario estatal resaltó que estas iniciativas son muy significativas, porque representan las medidas preventivas en el cuidado de la salud de las y los chiapanecos. Ante la llegada de la época invernal, dijo, la vacuna contra la influenza estacional, al igual que el COVID-19, es uno de los medicamentos más eficaces para proteger la vida, integridad y salud de la gente ante este tipo de enfermedades que son altamente contagiosas.

Subrayó las acciones para reforzar el combate al Dengue, Zika y Chikungunya, así como la dotación de equipo médico moderno que servirá a la mejora de la calidad de los servicios del Hospital General de Tapachula, Centro Estatal de Cancerología de Chiapas (CECAN) y Centros de Salud de los Municipio de Tapachula, Metapa y Villa Comaltitlán, y el instrumental médico en la atención de la salud bucal.

Destacó que la Región Soconusco se está transformando en materia de salud, muestra de ello es la rehabilitación y equipamiento integral de alta especialidad en las unidades médicas de los municipios, la próxima inauguración de la Clínica para la Atención de Parto Humanizado de Tapachula, así como el establecimiento de una área de hemodiálisis en el Hospital General de Tapachula, y explicó que se evalúa la incorporación de la Unidad de Hemodinamia, a fin de fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios médicos.

En ese marco, Escandón Cadenas destacó los avances en materia de salud, como la reconversión de más de 700 clínicas y hospitales, la instalación de red de frío en los 10 Distritos de Salud, la instalación de Unidades de Hemodiálisis y Hemodinamia, la dotación de equipamiento, ambulancias y medicamentos gratuitos contra la Hepatitis C, el Cáncer y el Sida, y la construcción de las Clínicas de Parto Humanizado.

“En Chiapas no escatimamos los esfuerzos ni recursos a fin de que las y los chiapanecos tengan acceso a servicios de salud integrales y dignos. A nosotros no nos importa la inversión que tengamos que hacer para salvar vidas, por eso destinamos la inversión con planeación, responsabilidad y honestidad, sin desviar ni saquear a las instituciones, con el objetivo de que alcance en lo prioritario, y Chiapas crezca en todos los sentidos. Tengan confianza, no les vamos a fallar; estamos haciendo justicia social, porque eso y más merece el pueblo”, enfatizó.

A su vez, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, dijo que, aunque el pico más alto de la influenza se da en agosto, no se baja la guardia y, por ello, se prolongará la campaña de vacunación contra la influenza hasta el 15 de Noviembre, para estar preparados ante los cambios climáticos en diciembre. Además, reconoció la preocupación del Gobernador al impulsar acciones de erradicación del dengue y proveer de infraestructura, equipo especializado e insumos suficientes en la atención de la salud de las y los chiapanecos.

La responsable de Vacunación Universal, Elvia Martínez Bautista, precisó que con la distribución de casi el 50 por ciento de los biológicos en las unidades de salud, además de los 39 módulos fijos de vacunación, 69 casas de salud y el fortalecimiento de 32 brigadas de vacunación, se refuerzan las estrategias en la campaña de vacunación contra la influenza, y se cumple con el deber de salvar vidas a través de la aplicación de este medicamento.

Entrega Uniformes, Equipamiento, Certificados y

Tabletas Electrónicas a Policía de Tapachula

En la entrega de uniformes, equipamiento, Certificados Únicos Policiales y tabletas electrónicas a la Policía Municipal de Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que la seguridad es el primer paso para alcanzar la paz y crecimiento del índice de desarrollo humano de los pueblos, por ello se invierte en este rubro a fin de contar con instituciones policiales mejor equipadas, capacitadas y profesionales.Subrayó que gracias a este tipo de inversiones, a los programas que impulsa la Federación para combatir las causas de la violencia y al trabajo en unidad entre las autoridades, Chiapas es una de las entidades más seguras del país, al tiempo de precisar que, al inicio de este Gobierno, Tapachula era una de las ciudades más inseguras, pero hoy prevalece una mayor percepción de seguridad, motivando la llegada de nuevas inversiones."Tapachula se caracteriza por su riqueza productiva y comercial, por su gente buena y trabajadora, por eso, nos dimos a la tarea de dignificar y fortalecer la seguridad; ahora más que nunca, las y los policías tienen mayor preparación para cuidar el patrimonio e integridad de las familias, bajo el principio de respeto a los derechos humanos. No nos detendremos, la misión es dar bienestar a las familias a través de su policía", apuntó.Al destacar que Tapachula tiene un 75 por ciento de policías municipales certificados, y el compromiso de alcanzar el 100 por ciento en los próximos meses, el mandatario llamó a las Alcaldesas y Alcaldes a sumarse a este proceso de certificación así como aprovechar el respaldo que el Ejército Mexicano brinda en materia de seguridad, pues es una institución con una aceptación del 80 por ciento del pueblo, debido a su compromiso, lealtad y amor a la patria.El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sergio Alejandro Aguilar Rivera, señaló que en esta administración, se ha invertido casi mil millones de Pesos en el rubro de seguridad en esta región; dijo que, además de uniformes, equipos y certificados, las tabletas que se entregan son para mejorar el Informe Policial Homologado, ya que Tapachula fue elegido a nivel nacional para un plan piloto sobre la aplicación de este reporte.Dio a conocer que en temas de incidencia delictiva, este municipio ha disminuido en un 55 por ciento en delitos generales, 35 en delitos de alto impacto y casi el 70 por ciento en casos de violencia intrafamiliar. "Estos resultados hablan del trabajo operativo y las estrategias que día con día se impulsan para combatir la delincuencia y proteger a la población".El representante del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado, Mario Molina Villatoro, indicó que Tapachula cuenta con un estado de fuerza de 548 elementos con más del 70 por ciento certificados, lo que demuestra el compromiso de las autoridades estatales y municipales de capacitar a las corporaciones y lograr la meta del 100 por ciento.