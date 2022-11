Rutilio Escandón Desea que Celebración del Día de Muertos Transcurra en Paz

*El Gobernador Convocó a las y los Chiapanecos a Conmemorar Esta Tradición en Armonía, Evitar las Bebidas Alcohólicas y las Aglomeraciones en los Panteones.

Desde la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas deseó que estos días en los que se realiza la celebración de Día de Muertos, transcurran en paz y sean para fortalecer la convivencia familiar y honrar la cultura ancestral de Chiapas y México.

“Es una costumbre milenaria que se conmemora en México, pero la recomendación es que sea en armonía y en familia, que nos cuidemos y evitemos las bebidas alcohólicas, que realicemos nuestros festejos en paz”, dijo al pedir que no haya aglomeraciones en los cementerios porque aún están presentes las enfermedades de COVID-19 y la influenza, las cuales se hacen más agudas en estos días de lluvia y cercanía del invierno.

El mandatario también mencionó que el fin de semana supervisó las tareas de limpieza que se realizan en el Cañón del Sumidero, donde constató que está limpio y transparente, con el canto y vuelo de las aves, la flora y fauna características de esta belleza natural, y que la parte que se denominaba “El tapón”, porque era donde se acumulaba toda la basura, ya no existe, ahora es el acantilado más alto.

“Esto lo hacemos las autoridades Protección Civil de los tres órdenes de Gobierno, la Conagua, todas y todos juntos. No hay duda de que cuando hay voluntad todo se puede hacer, ahora, en este gobierno vemos al Cañón gozando de plenitud, por lo que invitamos al pueblo de Chiapas, México y del extranjero que vengan, se les recibirá con mucho gusto”, expresó.

Durante esta reunión con autoridades federales y estatales a cargo de la seguridad en el estado, el jefe del Ejecutivo Estatal alertó que de acuerdo a las y los científicos, se aproxima un ciclón, el cual ahora es una tormenta tropical y, aunque aún está lejos del Estado y del país, se calcula su arribo a Chiapas el jueves; por ello, convocó a la población a tener cuidado y prevenir cualquier desastre que puedan provocar las lluvias.

“Estaremos pendientes, informando a través de Protección Civil para conocer cómo se mueve este ciclón que llega a las costas mexicanas y al territorio chiapaneco. Por favor, nos cuidemos y cuidemos a la familia, que es el tesoro más grande que tenemos”, finalizó Escandón Cadenas en su mensaje al pueblo chiapaneco. Boletín Oficial