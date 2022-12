Clausuran Cursos Postécnicos en Enfermería Quirúrgica

* En Hospital de Zona No. 2 del IMSS .

Con el objetivo de fortalecer la capacitación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, 20 enfermeras y enfermeros, adscritos al Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, en Tuxtla Gutiérrez, mejor conocido como “5 de Mayo”, culminaron satisfactoriamente los Cursos Postécnicos de Enfermería Quirúrgica, los cuales duraron 10 meses.

En el acto de clausura, se contó con la presencia de la coordinadora auxiliar médica en Salud, doctora Yunis Lourdes Ramírez Alcántara; director del HGZ No. 2, doctor Fernando Franco Vargas; coordinador clínico de Educación e Investigación en Salud, doctor Juan José Galdámez de la Cruz, y jefa de enfermería, Rosa Aurelia Montoya Cano, ambos del HGZ No. 2.

Los cursos contemplan actividades organizadas y sistematizadas de los procesos quirúrgicos, que incluye el plan de estudios por competencias avaladas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); las egresadas se forman bajo la práctica clínica en áreas de hospitalización, cirugía y recuperación.

La doctora Ramírez Alcántara comentó que estos cursos impulsan la formación académica de las y los alumnos con calidad y seguridad, para preservar la salud del paciente con compromiso y responsabilidad.

El IMSS en Chiapas se mantiene a la vanguardia en la formación de enfermeras y enfermeros especialistas para brindar atención con humanismo y calidad técnico científica que los derechohabientes necesitan. Boletín de Prensa