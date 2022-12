Autoridades Municipales Realizan Desalojo Masivo de Vendedores Ambulantes en el Centro de Tapachula

Los Espacios Públicos del Parque Central Estaban Siendo Invadidos por Cientos de Migrantes, Quienes Comercializaban Productos de Dudosa Procedencia, Realizando Competencia Desleal.

Tapachula, Chiapas; 16 de Diciembre del 2022.- Funcionarios de diversas dependencias de Gobierno, así como elementos de varias corporaciones policiacas, realizaron en la mañana de este viernes un operativo masivo para desalojar en el primer cuadro de la Ciudad a vendedores ambulantes, extranjeros y mexicanos, y para poner orden en este sector.

Los comerciantes se habían apoderado de calles, banquetas, jardineras y cajones de estacionamiento, del Sendero Peatonal, y otros espacios públicos para ofrecer mercancía de todo tipo y de dudosa calidad.



Este había sido un señalamiento constante de parte del comercio establecido, que reclamaba de que se trataba de una competencia desleal, lo cual les provocaba pérdidas económicas y los consumidores ya no querían llegar al centro para evitar esas aglomeraciones.Y es que, en el transcurso del año, esos grupos de extranjeros habían protagonizado en ese sector de la Ciudad desde agresiones a civiles, locatarios y servidores públicos hasta consumo de drogas y bebidas embriagantes.Algunos ambulantes se resistieron y no permitían que se llevaran a cabo estos operativos que tuvieron el fin de atender el reclamo de la población, otros intentaron hacer frente a las autoridades, pero no pudieron evitar ser desalojados.En el operativo participaron, además, operadores de derechos humanos y organismos sociales.Por la tarde se encontró un escenario completamente vacío de informales, incluso libres de migrantes, porque también unos dos mil indocumentados se entregaron a las autoridades federales horas antes en ese mismo lugar. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Arguello