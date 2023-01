Ante Reapertura de la Frontera Sur, Anuncian Reinicio de Caravanas; INM Realiza Redada Para Detener Indocumentados en Tapachula

Luego de que Cientos de Migrantes se Concentraran en el Parque Central Para Conformar una Nueva Caravana, Personal del INM y GN Aseguraron a Decenas de Indocumentados, Siendo Trasladados a la Estación Migratoria “Siglo XXI”.

* ELEMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, ASÍ COMO DE LA GUARDIA NACIONAL, DESPLEGARON UN OPERATIVO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD PARA DETECTAR A MIGRANTES ILEGALES.

Tapachula, Chiapas; 20 de Enero del 2023.- Las actividades de los balseros en el río Suchiate -en los límites de México con Guatemala- registraron un incremento considerable esta semana en el trasiego de migrantes hacia territorio chiapanecos y ahora, después de meses de calma, anunciaron que a partir de éste sábado se reactivan la caravanas hacia el centro del país.

Apenas horas antes se informó que centenares de indocumentados han llegado a la Ciudad de México y se instalaron en las afuera de las oficinas centrales de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para que les otorguen el estatus de asilo.

Pero los problemas tienden a agudizarse en las fronteras norte y sur del país, luego de que, entre los últimos acuerdos contraídos entre los mandatarios de Estados Unidos y el de México, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, está el que la nación norteamericana otorgará 30 mil visas mensuales a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.



Sin embargo, en ese mismo periodo, México aceptará el retorno del mismo número de personas que no cumplan con el perfil y les tendrá que dar trabajo, lo que es una mala noticia por el desempleo nacional.Para referencia, tan solo en los dos últimos meses del 2022, se calcula que la nación de las barras y las estrellas expulsó por medio del programa Título 42, alrededor de medio millón de indocumentados. Si esa inercia continúa en este enero y si las matemáticas no fallan, México estaría obligado a dar trabajo cada mes a unos 235 mil extranjeros (los que sean mayores de edad).Mientras, Jesús Hernández, quien dijo en entrevista para rotativo EL ORBE que encabeza a una presunta organización denominada «Pueblo Libre Sin Frontera”, que éste sábado por la mañana partirá desde Tapachula la primera caravana de migrantes hacia el interior del territorio nacional.La idea es salir desde el centro de la localidad hacia su primer punto de descanso, que en este caso sería el municipio de Huixtla, a unos 50 kilómetros de Tapachula, pernoctar ahí y partir al otro día hacia el siguiente, con tramos de recorrido similar cada día para que en una semana logren cubrir los alrededor de 260 kilómetros hacia los límites entre Oaxaca y Chiapas.Según señaló, han decidido retomar esa estrategia porque ahora el Instituto Nacional de Migración (INM) ha venido dilatando la expedición de documentos migratorios que les permita seguir su destino, por lo que han tenido que quedarse varados en Tapachula.Apuntó que aún no se tiene un dato preciso de cuantas personas extranjeras podrían participar en esta movilización masiva, pero que serán «cientos».Curiosamente, la supuesta apertura de la frontera sur de par en par; el uso de tráileres para trasladar ilegalmente a indocumentados como el que detuvieron en Chiapas esta semana y el reinicio de las caravanas, coincide con la llegada del nuevo delegado del INM en la entidad, Carlos Alberto Santiago HernándezSe desconoce si el aún comisionado nacional de esa dependencia, Francisco Garduño Yáñez, tiene conocimiento de esas coincidencias.

Al concluir la noche de este viernes fueron desplegados elementos de las fuerzas federales al parque central de Tapachula, y se implementó una redada contra indocumentados.

Estos se estaban concentrando en ese punto de la ciudad, luego de la convocatoria que se hizo horas antes para participar en una caravana programada para la mañana de este sábado.

Las unidades colectivas y los autobuses que llevaron las autoridades, fueron insuficientes para todos los migrantes que se llevaron, supuestamente a la Estación Migratoria “Siglo XXI”, al norte de la Ciudad.

Parte de los uniformados ampliaron el operativo a las calles aledañas durante la madrugada.

Se espera que en las próximas horas se rinda un informe oficial de lo ocurrido. EL ORBE/Ildefonso Ochoa