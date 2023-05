Inaugura REC Pavimentación de Calles en Tapachula y Entrega Equipamiento Policial en Tuxtla Chico

El Mandatarios Estatal Convocó a Alcaldesas y alcaldes a participar en las Mesas de Seguridad.

*EL GOBERNADOR REALIZÓ INTENSA GIRA DEL TRABAJO EN EL SOCONUSCO, DONDE SUBRAYÓ QUE EN TAPACHULA SE HAN INVERTIDO MÁS DE MIL 300 MDP EN OBRAS DE IMPACTO SOCIAL.

En Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la pavimentación con concreto hidráulico y mejoramiento integral de una de las principales vialidades de la colonia San Sebastián, donde destacó que, gracias al trabajo responsable, los recursos públicos alcanzan para impulsar este tipo de obras, que además de abonar al bienestar de la población fortalecen la movilidad social y económica, la seguridad y la imagen urbana de la Perla del Soconusco.

“Estoy muy contento de constatar que esta calle ha quedado muy bonita, que se ha rehabilitado y modernizado de manera profunda. Reconozco el trabajo comprometido y sensible de las autoridades del Ayuntamiento, porque están cumpliendo con cuidar e invertir el presupuesto público en acciones que verdaderamente se necesitan, lo que se refleja en una mejor calidad de vida de las familias tapachultecas”, apuntó.

Subrayó que, en tan sólo cuatro años, en Tapachula se han invertido más de mil 300 millones de Pesos, en rubros de salud, educación, seguridad, vialidades, servicios públicos, entre otros, y explicó que se analizan los proyectos del paso a desnivel y la rehabilitación del mercado que se encuentra en la entrada de la Ciudad, a la altura del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo tanto, dijo, al concluir este Gobierno, se rebasarán los 2 mil millones de Pesos de inversión, en beneficio del municipio.

Escandón Cadenas resaltó que gracias a los programas sociales, a los proyectos visionarios como el Tren Maya, el Transístmico y la Refinería Dos Bocas, aunado a los incentivos a favor de los sectores productivos, que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, Chiapas y los Estados del Sur-Sureste se están transformando y tienen un mayor crecimiento, Agregó que seguirá trabajando junto al Gobierno de México, porque se ha demostrado que es la mejor vía para sacar adelante las necesidades de la entidad.



En representación de las y los habitantes de la colonia San Sebastián, Ronay González Ruiz expresó su reconocimiento a las autoridades por hacer posible la rehabilitación de esta vialidad, la cual, dijo, por muchos años se había solicitado, pero no era atendida. Mencionó que gracias a que, la actual administración estatal y municipal, han priorizado la construcción de obras que realmente eran necesarias e implementado programas y proyectos que cambian vidas, hoy Tapachula es una mejor ciudad.Finalmente, la alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, señaló que como resultado del trabajo honesto del Gobierno Estatal hay progreso y desarrollo en los municipios de la región Soconusco, al tiempo de indicar que con esta obra vial se mejoran la conectividad y la imagen urbana, además de reforzar la seguridad de la ciudadanía.

Beneficia Rutilio Escandón con Equipamiento Policial

y Pavimentación de Calle a Tuxtla Chico

En la entrega de equipamiento tecnológico y dos patrullas a la policía municipal de Tuxtla Chico, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que la seguridad constituye el primer paso para lograr el progreso de los municipios, por ello su Gobierno invierte en este rubro para contar con corporaciones policiales equipadas y altamente capacitadas para proteger la integridad y el patrimonio de las y los chiapanecos, con base en el respeto de los derechos humanos y con perspectiva de género.

Subrayó que gracias a las importantes inversiones en materia de seguridad, al esfuerzo conjunto entre las autoridades federales, estatales y municipales, aunado al comportamiento pacífico de la población, Chiapas se ha posicionado como una entidad atractiva para la llegada de nuevas inversiones, lo que ha favorecido al fortalecimiento de las actividades económicas, la generación de empleos formales y el crecimiento del índice de desarrollo humano de los pueblos. Al precisar que Chiapas va bien en los diferentes rubros, el mandatario reiteró la convocatoria a las Alcaldesas y los Alcaldes de la entidad, a participar de manera permanente en las Mesas de Seguridad, una iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de hacer causa común a favor de la construcción de la paz y el Estado de Derecho.

Escandón Cadenas refrendó el compromiso de seguir sumando esfuerzos y recursos con Ayuntamiento de Tuxtla Chico, a fin de consolidar proyectos prioritarios en salud, educación, deporte, vialidades, servicios públicos, entre otros, además de los apoyos a los sectores productivos, pues el deseo es que las familias de este municipio cuenten con mayores oportunidades para salir adelante y puedan cumplir con sus legítimas aspiraciones.

“Tuxtla Chico no está solo, tiene el respaldo de sus autoridades, así que tengan la confianza de que no les vamos a fallar, trabajaremos como un solo equipo para construir más obras que garanticen bienestar y una mejor calidad de vida de la población. Nos han demostrado que son un pueblo trabajador y que siempre buscan el bien común, por ello nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde para darles lo que se merecen”, apuntó.

En su intervención el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sergio Alejandro Aguilar Rivera, informó que, en esta ocasión, en Tuxtla Chico se entregaron dos patrullas, 40 radios portátiles, un repetidor, dos antenas, así como un semáforo inteligente con sistema de videovigilancia y monitoreo, lo que aportará al reforzamiento de las acciones a favor de la paz, seguridad y tranquilidad de la ciudadanía.

Detalló que se han invertido casi mil 200 millones de Pesos en materia de seguridad en la región Soconusco, y precisó que en dicha zona se ha reducido en 51 por ciento la incidencia general delictiva y hasta 66 por ciento los delitos de alto impacto; mientras que en Tuxtla Chico, de acuerdo al último reporte, se ha logrado reducir en un 25 por ciento los delitos generales y 14 por ciento los delitos de alto impacto.

En representación de las y los policías beneficiados, Mariel Escobar Gómez, reconoció al Gobierno de Chiapas por brindarles las herramientas necesarias para realizar su trabajo de una manera segura y digna. Señaló que con este equipamiento se reafirma el compromiso con la seguridad, al tiempo de invitar a sus compañeras y compañeros a no bajar la guardia en la misión de velar por la paz y tranquilidad de las familias de Tuxtla Chico.

Cabe destacar que, en su visita a este municipio, el gobernador también inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de una vialidad, donde aseguró que es una obra integral porque se modernizaron los drenes sanitarios y pluviales, así como las tuberías de agua, lo que evitará la contaminación de los recursos hídricos. “Con esta infraestructura vial, además de embellecer la imagen urbana, se abona al cuidado de la salud de la población”, expresó. Comunicado de Prensa