Representantes de la Iglesia Católica Denuncian Incremento de Robos en Templos de la Región

El párroco de San Agustín confirmó que también han sido víctimas de la delincuencia, y que las autoridades ya investigan los hechos.

Tapachula, Chiapas; 21 de mayo del 2023.- Representantes de la Iglesia Católica en la región Soconusco confirmaron al rotativo EL ORBE que disminuyó el robo sacro, pero ahora los amantes de lo ajeno entran a los templos y vacían alcancías y los depósitos de las limosnas.

Martín Moreno, párroco del templo San Agustín, dijo en entrevista con el rotativo EL ORBE, que últimamente no ha sabido de atracos en las iglesias, aunque eso no significa que no se estén dando algunos casos, «porque siempre están latentes los riesgos»



Consideró que no siempre se trata de robos, sino también de personas que quieren causar alguna molestia en particular a los católicos.Aún cuando se han registrado robos de bocinas, micrófonos y aparatos de sonido, descartó que en los botines se incluyan imágenes u otros accesorios religiosos, más que ahora dinero en efectivo.Puso como ejemplo al templo erigido en honor a San Agustín, en el centro de la ciudad, en donde han abierto y vaciado las alcancías.Reconoció que no se atreve a señalar a nadie de esos delitos, ni tampoco que se trate de migrantes, y que dejaron todo en manos de las investigaciones que realicen las autoridades.Recordó que una situación similar se presentó el año pasado en ese mismo lugar, se calmó algunos meses, y ahora se ha vuelto a presentar.En la Diócesis de Tapachula se incluyen 45 parroquias e infinidad de capillas en los municipios de la costa, sierra y frontera sur de Chiapas. EL ORBE / JC