Chiapas se Encuentra Preparado Para la Temporada de Ciclones y Huracanes Asegura Rutilio Escandón

* Recomiendan Alejarse de Zonas de Riesgo.

Durante la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que, aunque ha iniciado la temporada de lluvias, en algunas regiones del territorio estatal continúan los incendios, por lo que insistió en el llamado a evitar la quema de pastizales y los incendios forestales, porque estas malas prácticas ponen en peligro a la población.

“Se ha registrado la presencia de las primeras lluvias en algunas regiones del estado, pero hay zonas donde prevalecen las altas temperaturas y la sequía. Por ejemplo, en la Región Frailesca, continúan los incendios forestales, así que el exhorto es evitar estas prácticas nocivas porque además de contaminar el medio ambiente, provocan mala calidad del aire y afectan a los seres vivos”, apuntó.

Asimismo, resaltó la necesidad de hacer conciencia y no usar el fuego en las actividades agrícolas, porque puede salirse de control provocando siniestros que dañan la salud, los ecosistemas, a la flora y la fauna, empobrecen la tierra al reducir la cantidad y calidad de las cosechas y ponen en riesgo el patrimonio y la vida de las personas.

En este marco, el mandatario informó que, de acuerdo con las y los expertos en materia meteorológica, la temporada de lluvias será muy intensa, pues se pronostica la entrada de varios huracanes en las zonas costeras, al tiempo de destacar que en Chiapas han establecido todas las acciones preventivas para prevenir riesgos ante estos fenómenos naturales.

“En esta temporada de lluvias que ha comenzado, debemos estar prevenidos para que no tengamos ningún problema, no nos confiemos y atendamos las recomendaciones de las y los expertos de protección civil. Si nos preparamos evitaremos cualquier tipo de afectaciones pongan en riesgo la integridad, tanto propia como nuestros seres queridos”, manifestó.

Finalmente, Escandón Cadenas precisó que el Ejército Mexicano, la Marina, Guardia Nacional, las corporaciones federales, estatales y municipales de seguridad y protección civil, así como los Comités Comunitarios de Protección Civil que están ubicados en todas las regiones de Chiapas, están trabajando en coordinación para salvaguardar al pueblo chiapaneco ante esta temporada de ciclones y huracanes. Boletín Oficial