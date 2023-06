Inaugura REC el 2º Congreso Internacional Espacial Chiapas 2023 “Todos al Espacio”

*El Gobernador También Felicitó y Envió un Abrazo a las Mujeres y Hombres que Integran a la Marina Armada de México.

En la inauguración del Segundo Congreso Internacional Espacial Chiapas 2023 “Todos al espacio”, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que, en cuatro años y medio, gracias a las inversiones y mediante becas e incentivos, se ha impulsado la transformación de la ciencia, la tecnología y la innovación con el objetivo de que estas herramientas estén al alcance de las personas y contribuyan al bienestar y el progreso de Chiapas y México.

“Estamos convencidos de que los avances de la ciencia tienen que estar al servicio de la gente, pues de esta manera abonamos a la prosperidad de la entidad y del país, por eso, en estos cuatro años y medio de los Gobiernos Federal y Estatal, se ha transformado el renglón de la ciencia, la tecnología y la innovación, gracias al apoyo a quienes se interesan en estos rubros. Hoy podemos constatar que tenemos más recursos humanos con mayor preparación para hacer frente a los nuevos desafíos”, apuntó.

Tras felicitar a las chiapanecas y los chiapanecos ganadores del Concurso Nacional de Ciencias, el mandatario resaltó que estos logros inéditos en la entidad, además de ser una motivación para continuar con la recuperación de espacios de promoción de la ciencia y la tecnología, los cuales durante muchos estuvieron abandonados, representan un compromiso de seguir apoyando a la niñez y juventud a fin de que cumplan sus sueños.

Escandón Cadenas agradeció a las y los participantes de los diferentes países que de manera presencial y virtual serán parte del congreso, por sumarse a esta iniciativa a favor de la ciencia y la tecnología, así como por aprovechar este encuentro para intercambiar ideas y compartir los casos de éxitos, pues la meta es que todos los conocimientos se utilicen en fortalecer el desarrollo y aportar a una verdadera igualdad entre los pueblos y las naciones.



A su vez, el director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, Helmer Ferras Coutiño, precisó que este congreso tiene el respaldo de la Agencia Espacial Mexicana, la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio y la empresa nacional Space Zero Gravity, y se consolida con grandes expertos de Canadá, Francia, Italia, Estados Unidos, Corea, Japón, Suecia, Luxemburgo, Argentina y México, para abonar en el desarrollo de la ciencia y afianzar la cultura espacial.El CEO de Space Zero Gravity, Luis Enrique Velasco Velázquez, señaló que el entrenamiento en temas espaciales ha ido en aumento en Chiapas, pues de 22 miembros de esta empresa que se capacitaron, ahora se cuenta con 100 más, desde los 14 años hasta docentes de universidad. "Cuando decimos que Chiapas quiere incursionar en el tema espacial no es una locura, en México ya se hace y hoy aquí se reúnen academia, gobierno e iniciativa privada, las partes que asegurarán que el proyecto continúe con éxito y se quede para siempre".En tanto, el director general de la Agencia Espacial Mexicana, Salvador Landeros Ayala, indicó que este evento, además de ser una motivación para que las niñas, niños y jóvenes se incorporen a las actividades científicas y tecnológicas, también representa nuevas oportunidades en las diferentes aplicaciones del espacio, como en telecomunicaciones satelitales y navegación, lo que permite acelerar la transformación digital.Cabe mencionar que tanto Luis Enrique Velasco como Salvador Landeros expresaron su reconocimiento al gobernador Rutilio Escandón por destacar la importancia de la ciencia y la tecnología y encabezar este tipo de acciones esenciales en el progreso del Estado y del país.Asistieron: la secretaria de Educación del Estado, Rosa Aidé Domínguez Ochoa; el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez; el embajador de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, Gustavo Cabrera Rodríguez; la fundadora y directora ejecutiva de Spaceport Mx, Catalina Ramírez Vázquez; el presidente del Poder Judicial del Estado, Guillermo Ramos Pérez; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Sonia Catalina Álvarez; los diputados federales José Luis Llaven Abarca y Jesús Briano Borunda, y el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, diputado Sergio Molina Gómez.