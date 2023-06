Urge Digitalizar la TVR Para Transparentar el Trámite y no Generar Corrupción: Empresarios

Con esta medida también se agilizará el arribo de turistas guatemaltecos a la región.

Tapachula, Chiapas; 07 de junio del 2023.- «La digitalización de la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), será una solución muy buena, siempre y cuando se trabaje con transparencia, de lo contrario no serviría de nada», señaló Abel Campusano Sánchez, empresario del centro de la localidad.

En entrevista con el rotativo EL ORBE, dijo que la única forma de atraer al turismo guatemalteco es crear condiciones de orden, limpieza y de seguridad en los diversos municipios fronterizos, y eso es lo que no se tiene y tampoco se ofrece.

«Si alguien quiere invitarte a su casa, tiene que tenerla en esas condiciones. Pero si no hay iluminación y tampoco seguridad, no van a llegar los invitados», indicó.



De igual forma, que no se trata nada más de llegar a la ciudad de la vía del ferrocarril hacia abajo, «porque ese es otro Tapachula y falta conocer lo histórico, el del centro, y por eso se se requiere de promoción turística».Desde su punto de vista, la TVR debiera ser promocionada -también- por los agentes económicos, como los restauranteros, dueños de agencias de viajes, hoteleros, comerciantes, representantes de plazas, y otros que deberían ir a Guatemala a impulsar este proyecto.Asimismo, que sigue vigente la corrupción, «la cual se combate a través de abrir ventanillas de denuncia; se logra a través de eliminar tantos retenes policíacos o del INM que hay en la región, los cuales no sirven para otra cosa más que para precisamente, continuar con las irregularidades».Agregó que el gobierno federal es quien carga con todo el paquete, precisamente por echar a andar estrategias ineficaces, y por no combatir con seriedad la corrupción, que es la que aniquila al turismo que llega a Tapachula.Recalcó que las políticas públicas, cuando tienen éxito, se hacen entre gobernantes y gobernados,, ya que es importante la participación de la sociedad.Finalmente, que es importante que se dignifique a los cuerpos policíacos, para que sean ellos quienes acompañen a las personas en sus denuncias. EL ORBE / Nelson Bautista