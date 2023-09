Exigen Operativos de Seguridad en Calles y Carreteras de la Frontera Sur

Los operativos de seguridad implementados en el pasado reducían los índices delictivos, ahora es necesario que se vuelvan a poner en práctica.

* AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO DEBEN BRINDAR TRANQUILIDAD A LA POBLACIÓN, LUEGO DE LOS ULTIMOS HECHOS VIOLENTOS.

Tapachula, Chiapas; 4 de Septiembre de 2023.- Luego de los acontecimientos sangrientos que se han registrado en las últimas dos semanas en los diversos municipios de la frontera sur, incluso en la Costa y Sierra de Chiapas, empresarios exigen que regresen los operativos en calles y carreteras para detectar a hombres armados, que se pasean por todos lados asesinando a pobladores.

Joel López Velázquez, en calidad de comerciante, recordó que ese tipo de operativos que se implementaban en el sexenio pasado trajeron excelentes resultados porque se detuvieron a muchos que portaban no solamente armas sino también droga, además que se inhibían a la delincuencia.

En entrevista para rotativo EL ORBE, comentó que ese tipo de tareas en materia de seguridad también permitieron reducir otros índices, como el robo de vehículos y motocicleta, asaltos, lesiones, accidentes automovilísticos, y permitió una mayor tranquilidad entre la población.

Sin embargo, por alguna circunstancia desconocida, las autoridades retiraron a sus elementos de la vigilancia en calles y carreteras, y de inmediato se vio reflejado un incremento general de todos esos niveles de inseguridad «que aun cuando todavía no son alarmantes como en otras entidades, todo parece ser que vamos para allá».

Por su parte, Priscila Villalobos, también comerciante, señaló como necesario llevar a cabo esas actividades no solo por las armas de fuego, ya que en pleno centro de la Ciudad ha habido enfrenamientos en las que ocurren lesiones hechas hasta con tijeras.

Dejó en claro que lo importante no es que los policías de diversas corporaciones y dependencia anden paseando por la Ciudad y otras vías de comunicación, sino más bien que presenten resultados positivos a la población que se los demanda.

Ha escuchado pláticas entre los mismos policías sobre su seguridad personal, comentó. Por ejemplo, luego de que delincuentes lanzaran una granada de fragmentación en las instalaciones de la Policía Estatal, comentaban entre ellos que ya no iban a utilizar uniformes para que no los reconocieran y atentaran contra su vida, «pero eso estaría fuera de la ley porque ni los ciudadanos sabrían si los civiles armados son de la ley o los contrarios». EL ORBE/JC