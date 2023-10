Trabajamos por la Grandeza de Chiapas y el Bienestar de Todas y Todos: Sasil de León

La también aspirante a encabezar los Comités de Defensa de la 4T en Chiapas, reiteró que es el tiempo de las mujeres.

*LA SENADORA POR CHIAPAS PRESENTÓ SU V INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS.

La senadora por Chiapas Sasil de León presentó este sábado su quinto informe de labores legislativas ante más de 10,000 personas. En el parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez, capital del Estado, brindó un mensaje al pueblo de Chiapas con motivo de los cinco años que se ha desempeñado como legisladora.

Sasil de León, indicó que en estos cinco años presentó más de 100 iniciativas ante el pleno en beneficio de México y de las chiapanecas y los chiapanecos. Logró elevar a rango constitucional programas sociales como la pensión universal para adultos mayores, las becas para estudiantes de bajos recursos, la pensión universal para personas con capacidades diferentes, así como más de 10 iniciativas con el fin de fortalecer el papel de la mujer en la vida pública del país. La Senadora puso especial énfasis en las acciones impulsadas en favor de las comunidades y pueblos originarios de la entidad, así como de aquellas poblaciones históricamente vulneradas.

“Después de muchos años, dejamos de ser gobernados por quienes tenían como prioridad satisfacer los intereses de unos cuantos a costa del bienestar de la población. Hoy pueden tener la certeza que no les voy a fallar, gobernamos juntos y para el pueblo, para todas y todos” señaló la Senadora, quien fue correspondida con aplausos y porras por parte de los asistentes.



Indicó que siempre ha sido una mujer de territorio y no de escritorio, que ha recorrido todo el Estado y visitado de manera permanente los municipios que conforman la entidad. “El ejercicio legislativo ha sido una oportunidad única para mí, de traducir las prioridades de nuestro movimiento en acciones concretas. Juntos trabajamos en favor de diversos grupos vulnerables, consolidamos la creación de un sistema nacional de salud, el cual vemos hoy como un derecho, no un privilegio. Porque por el bien de todos, primero los pobres” agregó la Senadora.Sasil es la única mujer en representar a Chiapas en el Senado de la República y una de las legisladoras más activas en la LXV legislatura.Reiteró que “Es tiempo de las mujeres, me honra gratamente representar a mi tierra. Desde aquí les digo que mi vocación y compromiso siempre será con el pueblo de Chiapas. Como siempre lo he hecho: seguiré trabajando por la grandeza de este estado. Que la cuarta transformación no se detenga, que la esperanza siga, que viva la igualdad y que viva el amor” finalizó.Durante el evento, estuvo acompañada de Cecilia Flores, Secretaría general de Gobierno en representación del Gobernador Dr. Rutilio Escandón Cadenas; la Senadora Citlalli Hernández, Secretaria Ejecutiva del CEN de Morena; Carlos Molina, Presidente Estatal de Morena; Adriana Grajales Secretaria de Mujeres de Morena; Hugo Erick Flores Cervantes, Dirigente Nacional del PES; Geovanna Bañuelos, Coordinadora parlamentaria del PT en el Senado de la República; Raúl Bolaños – Cacho Cué Coordinador parlamentario del Partido Verde, además del Diputado Federal Luis Armando Melgar y del presidente municipal de Villaflores Mariano Rosales Zuarth en representación de los Presidentes Municipales. También del Senador de Yucatán Raúl Paz Alonso, de la Senadora Marcela Mora, la Diputada Flor Esponda y el Diputado Federal Joaquin Zebadúa.De igual forma de Diputados locales, federales y de personalidades del ámbito empresarial, sector académico y medios de comunicación. Comunicado de Prensa