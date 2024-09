Suspenden Clases en “Teodomiro Palacios” por Brote de Covid

En otras escuelas de preescolar, primaria y secundaria se han empezado a dar casos de enfermedades respiratorias, por lo que se exhorta a la población a extremar precauciones.

* DIRECTIVOS DEL PLANTEL Y PADRES DE FAMILIA DECIDIERON TOMAR ESTA MEDIDA PARA EVITAR MÁS CONTAGIOS, YA QUE VARIOS ALUMNOS PRESENTARON SINTOMAS DE GRIPE SEVERA ASOCIADA A LA ENFERMEDAD.

Tapachula, Chiapas; a 29 de noviembre del 2023.- Alumnos de secundaria del Centro de Educación Básica del Estado de Chiapas No. 2, “Teodomiro Palacios”, al norte la cabecera municipal, presentaron síntomas de gripe severa, por la cual la dirección de la escuela junto con los padres de familia, decidieron suspender las clases del grupo para evitar mayores riesgos.

En entrevista con el rotativo El Orbe, Herminio Escobar Castillo, director de ese plantel, afirmó que en parte la aparición de ese mal respiratorio, se da por la entrada del frente frío y por el consabido cambio climático.



1 de 2

Explicó que una vez salvada esa situación de los alumnos, los padres de familia apoyaron en la limpieza general del salón donde se registró la enfermedad, a modo de evitar cualquier contagio posterior.Dijo que los mismos padres de familia hicieron conciencia en el sentido de que, si algún alumno tiene algún padecimiento, que se le apoye con los permisos para que se quede en casa en tanto lo atiende un médico.Por otro lado, comentó que no hace mucho, una docente presentó un examen de Covid, donde se reportó positivo, por lo cual le pidieron que no se asistiera a la escuela para evitar cualquier contagio.Añadió que en este caso, se reportó el hecho con el supervisor, y éste con la Secretaría de Educación. La respuesta es única: que no asista a las aulas ningún alumno que tenga algún padecimiento para evitar cualquier propagación de alguna enfermedad.Comentó que el hecho de pedir que aquel alumno enfermo, que no vaya a la escuela y que se quede en casa, es a manera de prevención, ya que de esa forma se evitaría la proliferación del virusAsimismo que así como en esta institución, otras escuelas igual han presentado los mismos casos, pero que las cosas no han pasado a mayores. EL ORBE / Nelson Bautista