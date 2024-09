INM y COMAR Suspenden Entrega de Visas Humanitarias a Migrantes

Con la medida adoptada por el INM y la COMAR, miles de indocumentados quedarán varados en Tapachula, sumados a los que son deportados y trasladados a esta ciudad.

* EL COLEGIO DE ABOGADOS DE INMIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO, INFORMÓ QUE EN LOS ÚLTIMOS DÍAS SE SUSPENDIERON LOS TRÁMITES, PRESUNTAMENTE POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS DE AMBAS DEPENDENCIAS.

Tapachula, Chiapas; 6 de Diciembre del 2023.- Con la justificación de que ya no cuentan con recursos económicos, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados (COMAR) han suspendido la expedición de documentos oficiales para migrantes y eso los obliga a quedarse en Tapachula.

Así lo dio a conocer en entrevista con rotativo EL ORBE, José Gildardo Galdámez Peregrino, Presidente del Colegio de Abogados de Inmigración y Derechos Humanos en México, quien recordó que éstas medidas pudieron haber tenido origen en la reunión reciente de Presidentes.

Dijo que un grupo de mandatarios de Latinoamérica y el Caribe participaron en ese encuentro celebrado hace poco en la Ciudad de Palenque, en Chiapas, la cual estuvo encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Según su versión, se estima que ahí acordaron, entre otras cosas, que ya no iban a permitir la salida de sus ciudadanos de esos países y para ello se pondrían en marcha diversas estrategias, de las cuales ya varias están funcionando.



Puso como ejemplo que Cuba suspendió sus vuelos hacia esas regiones e incluso puede sancionar a la aerolínea que acepte un pasajero cubano, hasta con la revocación de la licencia.También se empezaron a tomar medidas en otras naciones que también estuvieron en la cumbre como Haití, Nicaragua, y Venezuela, y por ello consideró que es una de las causas por la reducción del número de migrantes que ha arribado a Tapachula en los últimos dos meses.Se dio a conocer que dentro de los documentos oficiales que se han dejado se expedir en México está la Visa por Razones Humanitarias, «porque argumentan que no haya plástico para elaborarlas ni presupuesto para comprarlo».Según el abogado también fueron suspendidos los Retornos asistidos y las deportaciones, «así que cualquier migrante que sean detenido y llevado hacia alguna oficina migratoria, lo deberán de soltar en 36 horas, sin ningún documento de por medio”.Eso también es una violación a sus derechos, porque si es detenido y trasladado a otra Ciudad, en este caso a Tapachula, deberían notificarle por escrito las causas para que tenga derecho a defenderse.Asimismo, explicarle el motivo de liberarlo sin que pueda acreditar su legal estancia en el país, o sea, una contradicción porque se supone que por esos motivos fue asegurado por la autoridad.Por si eso no fuera suficiente, confirmó que la Comar dejó de entregar cualquier tipo de documento que avale que está en trámite la resolución de sus peticiones al Gobierno mexicano, para que no tengan ninguna herramienta legal para salir de la Ciudad.«Decimos que hay una crisis humanitaria en Tapachula, porque vemos la actitud del INM de no legalizar el tránsito por territorio nacional a los solicitantes y convertir con eso los migrantes en mendigos, pues no tendrán recursos ni para comer.«Los regresan a Tapachula por castigo, a que duerman en las calles, en las inmediaciones de los parques, incluso a buscar restos de comida en la basura y eso es crisis humanitarias, donde las mismas autoridades están llevando al extremo a esos extranjeros, no solo a los adultos, sino también a los niños», acotó. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello