Productores de Café Exigen Mejores Precios por Cosecha

* PIDEN QUE EL GOBIERNO FEDERAL INTERCEDA PARA QUE LA EMPRESA TRASNACIONAL LES OTORGUE UN PRECIO JUSTO. ADVIERTEN QUE SI NO ATIENDEN SUS DEMANDAS INICIARÁN CON MOVILIZACIONES.

Tapachula, Chiapas; 26 de Enero de 2024.- Ante la negativa de la compañía Nestlé en aumentar el precio de compra del kilogramo de café, y si las autoridades no se preocupan en lo absoluto por apoyarlos, los productores de café de la zona media alta y la Costa de Chiapas han decidido que, si para dentro dos o tres días no tienen respuestas positivas a sus demandas, van a cerrar las carreteras de la región, así como la Presidencia Municipal.

Abordados por rotativo EL ORBE, dijeron lo anterior Álvaro David Guzmán García, comisariado del ejido Tepehuitz, municipio de Huehuetán, y Wilmar Alonso López González, del poblado San José Nexapa, del municipio de Tapachula, quienes dijeron estar cansados de que les paguen una miseria por su cosecha de café, mientras que la canasta básica está por las nubes por los aumentos de los productos.

Por lo menos, dijeron, piden que la Nestlé les compre el café a razón de 35 Pesos el kilogramo, por lo que exigen a las autoridades federales y estatales, que sean intermediarias y puedan ser el canal para que en la compra de su cosecha, les otorguen precios justos.

Mientras esto ocurre, los líderes del movimiento pidieron a los demás productores que no caigan en la desesperación y no entreguen sus cosechas a los “coyotes” o intermediarios, porque éstos solo pagan a 28 Pesos el kilo.

Los entrevistados aseguraron que la baja de precios les afecta en todos los sentidos, porque principalmente no les alcanza para las labores culturales en los cafetales, así como tampoco para el sostenimiento de las familias que dependen de la venta de este producto.

Por otro lado, comentaron que también enfrentan el problema de la migración, pues los jóvenes principalmente, al ver que el cultivo del café ya no es rentable, porque no les alcanza para seguir trabajando las tierras, migran a los Estados Unidos o a ciudades del Norte del país, en busca de mejores oportunidades.

Dijeron por último que son 15 mil familias productoras de café las que componen el movimiento, y no cejarán en su postura hasta que no vean resultados favorables. “El gobierno, ha dicho que están primero los pobres, por lo que pedimos su inmediata intervención para que nos ayude a tener precios equitativos”. EL ORBE/Nelson Bautista