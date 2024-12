Benefician a Mujeres de Tapachula con Microcréditos “Semillas de Autonomía”

* Para que Puedan Emprender su Propio Negocio.

Con el objetivo de potencializar la independencia económica de las mujeres de Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas hizo entrega de microcréditos del servicio financiero “Semillas de Autonomía”, perteneciente al Fondo de Apoyo a la Economía de las Mujeres (FAEM), a beneficiarias del municipio de Tapachula, a fin de que cuenten con las herramientas para que puedan emprender su propio negocio.

El mandatario señaló que el gobierno de la Cuarta Transformación impulsa este tipo de iniciativas para fortalecer integralmente el bienestar de las mujeres chiapanecas, quienes, dijo, son el pilar más fuerte de las familias, por ser trabajadoras, sensibles, talentosas y muy humanas.

“Con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador se creó este fideicomiso para apoyar a las mujeres, no sólo porque son las que siempre están pendientes del porvenir de la familia, sino que, a lo largo de la historia, han sabido enfrentar cualquier desafío y salir con éxito. Por ello, externo mi respeto a todas las mujeres la entidad, porque son ejemplo de desarrollo y progreso en Chiapas”, afirmó.

Explicó que este crédito inicia con un financiamiento de más de 3 mil Pesos, pero el monto va a aumentando conforme al cumplimiento de pago, con el propósito de que puedan consolidar sus proyectos. Asimismo, explicó, este programa está acompañado de asesorías y capacitaciones para el autoempleo, prevención social, salud y combate a la violencia.

En ese sentido, informó que en esta administración se ha logrado capacitar a más de 350 mil familias chiapanecas a través de las instituciones del estado, y como parte de las acciones de la Mesa de Reconciliación, las más de 600 mil personas liberadas, muchas de ellas mujeres, han aprovechado la capacitación adquirida para autoemplearse e insertarse a la vida laboral.

Escandón Cadenas resaltó que, gracias a estas y otras acciones de beneficio social, Chiapas se sitúa como el segundo estado con mayor crecimiento económico a nivel nacional, y subrayó que las mujeres han sido la mayor fortaleza. Destacó también que actualmente las mujeres ocupan espacios de decisión en la administración pública y han sido un factor fundamental para lograr el bienestar y progreso del Estado, por ello refrendó su convicción de seguir procurando más apoyos que las beneficien.

La presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, Beatriz Elena Figueroa Córdova, dijo que estos apoyos son la oportunidad de demostrar que las mujeres saben salir adelante, cumplir y crecer en pro del bienestar de sus familias, tomando en cuenta que la lucha por la equidad de género sigue ganando batallas. “La tarea no ha sido fácil, pero no hay que darse por vencidas, es necesario aumentar el liderazgo de las mujeres, superar la violencia y mejorar la capacidad de competencia y alcanzar la igualdad”.

La presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Laura García Ochoa, compartió que con esta iniciativa se está sembrando en tierra fértil para establecer nuevos negocios, lo que sin duda es una oportunidad de mejorar la economía y romper las brechas de la desigualdad.