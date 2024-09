Migrantes Hacen sus Necesidades Fisiológicas en la Vía Pública

Habitantes de ese sector de la ciudad denunciaron los fuertes olores fétidos que emanan de las calles y banquetas, debido a la insalubridad de los indocumentados.

Tapachula, Chiapas; 19 de Marzo del 2024.- Vecinos de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), ubicadas en la 8ª Sur esquina con 4ª Calle Poniente en el Centro de Tapachula, se encuentran hartos de estar soportando los fuertes olores fétidos que emanan de calles y banquetas donde los migrantes hacen sus necesidades fisiológicas.

Lo anterior se desprende de la denuncia que realizó, José Benito Llaven, vecino del lugar, al manifestar que a todas horas los extranjeros tiran basura, así como realizan sus necesidades fisiológicas en la vía pública.



“Esta situación es desde hace 5 años, pero ahorita apenas la semana pasada que hay más de 200 migrantes aquí en la calle, incluso ya hay carpas, casas de campaña donde duermen, no se ve para cuándo se vayan”, subrayó.Ante tal situación de desorden, el denunciante exigió al Gobierno Federal que intervenga a través de la Secretaría de Gobernación, que les pongan baños y sobre todo que les den una atención más rápida, para evitar las aglomeraciones de migrantes.Urgió también al Ayuntamiento de Tapachula que envíe cuadrillas de trabajadores para que levanten la basura y realicen limpieza en todo la zona aledaña a las oficinas de COMAR. Y es que por más que se quiera dialogar con los extranjeros, a quienes se les pide que no ensucien y no hagan sus necesidades fisiológicas en la calle, no entienden.Benito Llaven también dio a conocer que debido a esta situación, en lo personal él intento dialogar con el Delegado de COMAR, el cual nunca ha querido dar la cara.Hace unos años las oficinas de esta dependencia se fueron a los Laureles, de donde los vecinos de esa zona los corrieron, lo mismo pasó en la feria y en otros lugares en donde han estado los migrantes, señaló, ya que se presenta la misma problemática, en donde las familias en contexto de movilidad realizan sus necesidades fisiológicas en la vía pública generando un foco de contaminación. EL ORBE/JC