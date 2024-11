Presentan Libro: “Stan, la Tragedia Pluvial en Chiapas; el Desastre Político”

*Obra del Líder Social Carlos Tapia.

Tapachula, Chiapas; 18 de Mayo del 2024.- La tragedia ocasionada por el huracán Stan ocurrida el 4 de Octubre del 2005 sigue vigente en la memoria de miles de damnificados en esta región del Soconusco, principalmente en Tapachula, en donde aparte de la muerte de muchas personas, miles de familias lo perdieron todo.

Además de la devastación de carreteras, puentes, campos de cultivo, lo cual provocó que 41 municipios de esta región quedaran en la pobreza y la miseria, más de lo que ya vivían en ese entonces.

Sobre este tema, Carlos Tapia Ramírez, Presidente de la Sociedad Civil del Soconusco A.C. y Presidente del Consejo Regional de Damnificados del Huracán Stan, presentó en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez la segunda parte de su libro titulado “Stan, la Tragedia Pluvial en Chiapas, el Desastre Político”.

En entrevista exclusiva para este rotativo, destacó que este libro está enfocado en el desastre político que se vivió en la historia reciente de esta región de la Costa-soconusco de Chiapas. Haciendo énfasis en que este desastre tiene nombre y apellido y se llama “Pablo Salazar Mendiguchía”, a quien se le acusa del saqueo de los millonarios recursos de la reconstrucción en la entidad.

Refirió que la primera parte del libro la presentó en el 2007-2008, hace el recuento de todas las afectaciones causadas por el huracán Stan.

“Tú ya sabes que se perdió todo, infraestructura, vivienda, ganadería, pesca, caminos, carreteras, drenaje, agua potable, sistemas de riego, ese fue el tema del primer libro. Este segundo libre recoge un recuento de las afectaciones, pero ya es un tema de la lucha que de manera intensa nos ha tocado caminar durante los 18 años, acuérdate que el próximo 4 de Octubre se cumplen 19 años de la tragedia”, expuso.

En ese contexto, reiteró que por ello en este libro manifiesta todo su repudio al otro desastre, al político, ocurrido por un gobierno, en donde no se dio la aplicación de la justicia, y en donde no se puede tapar el sol con un dedo, en donde los testimonios están a la vista.

Carlos Tapia también hace alusión precisamente al tamaño de ese “desastre político”, que afectó a miles de familias, no solamente las que perdieron la vida, sino las que perdieron todo, por un gobierno que comentan se dedicó a la rapiña, al fraude, al saqueo y dejó más pobres a los pobres.

Sin titubeos, Carlos Tapia señala que ese desastre político tiene nombre y apellido, y es “Pablo Salazar Mendiguchía” y cómplices del gobierno foxista, en donde Josefina Vázquez Mota era Secretaría de Desarrollo Social, los hijos de Martha Sahagún dueños de empresas fantasmas, a quienes Pablo Salazar ordenó que se le pagarán obras de la reconstrucción sin haberla iniciado siquiera.

El dirigente social hizo hincapié en que fueron centenares de personas que perdieron sus viviendas, y las pocas viviendas que entregaron los del gobierno, las entregaron mal, algunas están ubicadas en terrenos inundables, sin servicios básicos, sin agua potable, sin servicios. Actualmente no están municipalizados, no cuentan con escrituras, y eso se lo debemos a un hombre que es persona no grata en Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía y que actualmente presume que va a estar en el gabinete de Claudia Sheinbaum, o en el gabinete del próximo Gobernador, anda placeándose, como si nada hubiera pasado.

Los chiapanecos clamamos que Pablo Salazar regrese, pero que regrese todos los recursos millonarios de la reconstrucción del huracán Stan, porque dejaron en la miseria y pobreza extrema a 41 municipios afectados por el huracán Stan, y a miles de familias damnificadas, apuntó.

Las Pruebas

Carlos Tapia, también da a conocer en este libro todas las pruebas sobre el “desastre político” que refiere.

Primero la formal querella que interpuso contra Pablo Salazar aquí en Tapachula en la sub delegación de procedimientos jurídicos de la PGR de ese entonces, el 3 de Abril del 2009.

Así como todos los testimonios que remitió a la PGR en aquel tiempo, así como en la Cámara de Diputados, interpuso una denuncia, al igual que ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con sede en Washington.

Sin embargo –dijo- tal parece que en el pasado reciente durante los gobierno de Peña Nieto y Felipe Calderón los alcanzó la corrupción y encubrieron a Pablo Salazar, no solamente la PGR aquí en México, también la Auditoria Superior de Fiscalización, la Auditoria Superior del Congreso del Estado. Así como aseguró que interpusieron todas las denuncias ante la Secretaría de la Función Pública. Y todo está en este segundo libro, documentado.

Cuestionado sobre dónde los interesados pueden encontrar esta obra literaria, Carlos Tapia manifestó que como no es con fines de lucro, se han regalado ejemplares en las bibliotecas públicas en la capital del estado, así como en Tapachula, y en algunas instituciones educativas. EL ORBE/Mesa de Redacción.