Arrasan Claudia Sheinbaum y Eduardo Ramírez

*CONTEO RÁPIDO LOS POCISIONA COMO VIRTUALES GANADORES EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL Y PARA LA GUBERNATURA DE CHIAPAS; YAMIL MELGAR CON AMPLÍA VENTAJA EN TAPACHULA.

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei informó que el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral muestra una clara tendencia que favorece a Claudia Sheinbaum, convirtiéndola en la primera mujer presidenta de México.

Con un nivel de confianza de 95% el conteo estima una participación de entre el 60% y 61% de la lista nominal de electores.

Los rangos son:

Xóchitl Gálvez del PAN-PRI-PRD obtuvo entre 26% y 28%

Claudia Sheinbaum Pardo por Morena-PT-PVEM 58% y el 60%

Jorge Álvarez Máynez con un rango de 9% y 10%

Me convertiré en la primera presidenta

de México: Claudia Sheinbaum

“Por primera vez en 200 años me convertiré en la primera mujer presidente de México”, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo, quien dijo que hace unos momentos recibió las llamadas de Xóchitl Gálvez y de Jorge Álvarez Máynez, sus contendientes en este proceso, reconocimiento su triunfo, así como también habló con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la felicitó.

“Gracias a la llamada del presidente, un hombre excepcional, único, que ha transformado para bien la historia de nuestro país. Vamos a seguir haciendo de México cada día un país más justo, democrático, libre, soberano, para seguir construyendo la grandeza de nuestra patria. Ténganlo por seguro que estaremos a la altura de nuestra historia y del generoso pueblo de México”.

La virtual triunfadora de la contienda presidencial ofreció que aunque “muchos mexicanos y mexicanas no coincidan con nuestro proyecto, habremos de caminar en paz y en armonía, para seguir construyendo un México justo y más próspero”.

Resaltó que de acuerdo con el conteo rápido del INE obtuvo más de 30 puntos y “hemos ganado mayoría calificada en Cámara de Diputados y muy probablemente en el Senado”.

Agradeció a los millones de mexicanos y mexicanas que “decidieron votar por nosotros para avanzar la Cuarta Transformación. Es el reconocimiento del pueblo de México a nuestra historia, pero sobre todo a nuestro proyecto de nación”, expuso.

Subrayó, como ha dicho en otras ocasiones, que “no llega sola, llegamos todas con nuestras heroicas que nos dieron patria, con nuestras hijas con nuestras nietas. Demostrados que México es un país democrático, con elecciones pacíficas y muy participativas”.

Tras mencionar que Gálvez y Álvarez Máynez le llamaron, reconoció su participación en estas elecciones libres y democráticas.

Reconoce Xóchitl Gálvez triunfo

de Claudia Sheinbaum

Casi al filo de la una de la mañana, después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer los resultados preliminares de la elección presidencial, con una diferencia de más del 20 por ciento entre ella y Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez salió a reconocer la victoria de la candidata de Morena, ya que las tendencias las consideró «irreversibles», aunque advirtió que el reconocimiento no es gratuito y adelantó que seguirá como defensora de la democracia.

Después de reconocer a todo su equipo de campaña, durante un mensaje emitido en un hotel capitalino, advirtió: «volveré en tres o en seis años» y que siempre será «una guerrera que luchará por un país en el que se respete la vida, la verdad y la libertad».

La candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México, dijo, «Hace unos momentos el INE dio a conocer su conteo rápido, tal ejercicio estadístico señala una tendencia del voto que no es favorable a mi candidatura. Tendencia que además parece ser irreversible.

«Siempre he sido demócrata, firmememente comprometida con el respeto a la ley, así lo he demostrado como ciudadana y a todo lo largo de mi vida política, por ello reconozco que las tendencias para la elección presidencial no me favorecen y que no hay información que sugiera que esto pudiera cambiar los cómputos distritales.